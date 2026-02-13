Tra red carpet internazionali, nuovi progetti professionali e il gossip più atteso, Dove Cameron torna sotto i riflettori per il suo matrimonio con Damiano David, frontman dei Måneskin. In un’intervista a Entertainment Tonight, l’attrice e cantante ha parlato con leggerezza e sincerità del grande passo, svelando dettagli romantici e qualche battuta divertente che mostrano la complicità della coppia.

Matrimonio in Italia: la scelta romantica della coppia

Uno dei temi più chiacchierati riguarda senza dubbio la location delle nozze. Destination wedding o cerimonia locale? Dove Cameron ha chiarito ogni dubbio: “Lui è di Roma. Quindi stiamo pensando di sposarci in Italia: per me sarebbe un destination wedding, ma per lui è locale”.

Una frase che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan italiani, già pronti a immaginare una cerimonia da sogno tra scorci storici, tramonti mediterranei e musica dal vivo. Il legame di Damiano David con la sua terra d’origine rende la scelta ancora più simbolica, trasformando le nozze in un incontro tra culture e storie personali.

Destination wedding: il trend tra le star

Durante l’intervista promozionale, anche Avan Jogia, collega di Dove Cameron e fidanzato con Halsey, ha condiviso la sua visione sui matrimoni lontani da casa. Secondo l’attore, queste celebrazioni hanno un valore speciale perché creano ricordi indelebili in luoghi unici.

Con entusiasmo ha spiegato: “Sono belli perché puoi avere un posto nel mondo che sarà sempre speciale per te”, un pensiero che riflette la tendenza sempre più diffusa tra le celebrità di scegliere destinazioni significative. Così il matrimonio diventa non solo una festa, ma un’esperienza emotiva e simbolica destinata a durare nel tempo.

Matrimonio grande o intimo?

Se qualcuno immaginava un evento raccolto e minimalista, la realtà potrebbe essere diversa. Parlando delle rispettive famiglie, sia Dove Cameron sia Avan Jogia hanno ammesso che una cerimonia in grande stile sembra inevitabile.

Le radici italiane di Damiano David significano parenti numerosi e una lista invitati destinata ad allungarsi rapidamente. Anche Jogia ha sottolineato con ironia la stessa situazione: “Per via delle mie origini ho una famiglia numerosa”. Tra tradizioni familiari e affetti storici, tutto lascia pensare a un matrimonio affollato e festoso, con un’atmosfera calorosa e conviviale.

Ospiti musicali e momenti divertenti

La conversazione si è poi spostata sui possibili ospiti musicali del grande giorno, regalando uno dei momenti più divertenti dell’intervista. Dove Cameron ha scherzato immaginando Damiano David come cantante al matrimonio di Avan Jogia e Halsey come performer alle sue nozze.

Poi ha rilanciato con una battuta ironica: “Poi faremo un terzo matrimonio segreto per qualcun altro, e lì canterai tu”.

Tra amore e carriera: l’uscita di 56 Days

Mentre i fan sognano già fiori d’arancio e scenari italiani, Dove Cameron e Avan Jogia sono pronti a conquistare il pubblico con la nuova serie 56 Days, thriller erotico tratto dal bestseller di Catherine Ryan Howard.

La trama segue due sconosciuti che si incontrano per caso e vivono una relazione intensa destinata a trasformarsi in un mistero oscuro quando viene scoperto un cadavere nell’appartamento del protagonista. Con uscita prevista per il 18 febbraio 2026, la serie promette suspense e colpi di scena, confermando il momento d’oro dell’attrice.