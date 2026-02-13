La nuova stagione di Pechino Express - L’Estremo Oriente arriva dal 12 marzo 2026 su Sky Uno e in streaming esclusivo su NOW. L’adventure game più estremo della televisione italiana torna con Costantino Della Gherardesca alla conduzione, affiancato per la prima volta da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, pronti a seguire le dieci coppie in gara lungo un percorso mozzafiato.
Il percorso della nuova stagione
La rotta di Pechino Express 2026 sarà davvero estrema: partenza dall’Indonesia, tappa in Cina, per poi dirigersi verso il Giappone, il Sol Levante. Gli organizzatori avvertono: ogni tappa sarà imprevedibile, e i concorrenti dovranno fare affidamento su spirito di adattamento e determinazione per affrontare le sfide più dure e affascinanti della televisione italiana.
Le coppie in gara
Ecco tutte le coppie che parteciperanno a questa edizione di Pechino Express - L’Estremo Oriente:
- Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – Gli Spassusi
- Chanel Totti e Filippo Laurino – I Raccomandati
- Jo Squillo e Michelle Masullo – Le Dj
- Fiona May e Patrick Stevens – I Veloci
- Dani Faiv e Tony 2Milli – I Rapper
- Steven Basalari e Viviana Vizzini – Gli Ex
- Tay Vines e Assane Diop – I Comedian
- Elisa Maino e Mattia Stanga – I Creator
- Candelaria e Camila Solórzano – Le Albiceleste
- Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – Le Biondine