La nuova stagione di Pechino Express - L’Estremo Oriente arriva dal 12 marzo 2026 su Sky Uno e in streaming esclusivo su NOW. L’adventure game più estremo della televisione italiana torna con Costantino Della Gherardesca alla conduzione, affiancato per la prima volta da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, pronti a seguire le dieci coppie in gara lungo un percorso mozzafiato.

Il percorso della nuova stagione

La rotta di Pechino Express 2026 sarà davvero estrema: partenza dall’Indonesia, tappa in Cina, per poi dirigersi verso il Giappone, il Sol Levante. Gli organizzatori avvertono: ogni tappa sarà imprevedibile, e i concorrenti dovranno fare affidamento su spirito di adattamento e determinazione per affrontare le sfide più dure e affascinanti della televisione italiana.

Le coppie in gara

Ecco tutte le coppie che parteciperanno a questa edizione di Pechino Express - L’Estremo Oriente: