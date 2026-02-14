La storia d’amore tra Uomini e Donne continua anche lontano dalle telecamere. Nicole Belloni e Flavio Ubirti, una delle coppie più recenti nate nel dating show di Canale 5, stanno vivendo la loro relazione con discrezione, ma i fan non smettono di seguirli e di voler scoprire nuovi dettagli sulla loro quotidianità.

Attivissima sui social, Nicole Belloni ha recentemente risposto ad alcune curiosità dei follower, parlando del rapporto con la famiglia del fidanzato e facendo alcune confessioni sul suo percorso nel programma.

Nicole Belloni: “Mi trovo benissimo con la famiglia di Flavio”

L’ex corteggiatrice ha raccontato di aver instaurato un legame speciale con i parenti di Flavio Ubirti: “Mi trovo benissimo con la famiglia di Flavietto. Sono davvero accoglienti e simpatici, mi fanno sentire subito a casa. La cosa più bella è che, pur conoscendoli da poco, sembra di averli sempre conosciuti. Li adoro davvero. Provo un po’ di invidia sana, ovviamente! Perché sono una bella famiglia molto unita ed è stupenda questa cosa”.

Il momento difficile con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Durante l’esperienza nel programma, Nicole Belloni ha dovuto affrontare anche momenti complessi. In particolare, quando l’opinionista Tina Cipollari aveva espresso alcune perplessità sul suo comportamento.

L’ex corteggiatrice ha ammesso: “Sono rimasta impassibile, quasi come se mi fosse preso un mutismo selettivo, ma dentro stavo morendo. Ci sono rimasta male e, lo ammetto, mi sono vergognata. Però, a posteriori, guardando come sono andate le cose, mi rendo conto che quella ramanzina mi è servita davvero”.

Nicole e Flavio oggi: niente paura del futuro

Oggi la coppia vive la relazione con serenità. Nicole Belloni ha spiegato di non voler farsi bloccare da paure o ansie legate al futuro: “Sono una persona che vive il presente e non si lascia bloccare da paranoie o paure inutili. Se mai dovesse succedere qualcosa, il bene che gli voglio resterà sempre. Voglio godermi ogni momento senza farmi troppi problemi, apprezzando ciò che c’è ora e accogliendo la vita così com’è”.

Matrimonio in vista? Le parole di Nicole Belloni

Alla domanda su un possibile matrimonio, Nicole Belloni ha rivelato che lei e Flavio Ubirti sono “agli opposti in tutto”, ma proprio queste differenze rappresentano un punto di forza: “Non posso fare a meno di pensare che ogni incontro, ogni momento condiviso, abbia il suo perché”.