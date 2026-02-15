Un video rimasto online solo pochi minuti è bastato a riaccendere i riflettori su Angelica Montini e il suo passato legame con Fedez. La giovane tiktoker ha condiviso su TikTok una clip insieme a un’amica, scegliendo come sottofondo musicale un brano del rapper milanese: “Pensavo fosse amore e invece…”. Poco dopo, però, il contenuto è stato rimosso dal suo profilo.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha immediatamente scatenato le reazioni del web.

Il dettaglio che ha fatto discutere

A colpire gli utenti non è stata soltanto la scelta dell’artista, ma un passaggio preciso della canzone. Nel video si sentivano chiaramente i versi: “Mi hai detto che mi amavi ma era solo un pretesto” e “Pensavo fosse amore invece eri solo una escort”.

La rimozione improvvisa ha alimentato ulteriormente i sospetti, facendo crescere curiosità e speculazioni.

I precedenti: il gossip lanciato da Fabrizio Corona

Il nome di Angelica Montini era già finito al centro della cronaca rosa nei mesi scorsi. A diffondere i primi dettagli su una presunta relazione con Fedez era stato Fabrizio Corona, che aveva parlato di incontri avvenuti durante un periodo particolarmente delicato per il cantante.

All’epoca, Fedez era nel pieno della separazione da Chiara Ferragni, una fase caratterizzata da forte esposizione mediatica e continui rumors. Secondo la versione riportata dall’ex re dei paparazzi, la frequentazione tra il rapper e la tiktoker sarebbe stata altalenante, tra momenti di avvicinamento e distacco.

Nessuno dei diretti interessati ha mai confermato ufficialmente una relazione stabile, ma il nome di Angelica Montini è rimasto per mesi accostato a quello dell’artista.

Le reazioni social: nostalgia o semplice ironia?

Nonostante la brevissima permanenza online del video, i commenti su TikTok si sono moltiplicati rapidamente.

C’è chi ha interpretato il gesto come un segnale di nostalgia o gelosia, soprattutto ora che Fedez appare stabilmente al fianco di Giulia Honegger. Altri utenti, invece, hanno ridimensionato l’accaduto, parlando di un semplice contenuto ironico condiviso tra amiche, senza secondi fini.

Al momento, né Angelica Montini né Fedez hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire l’episodio o spiegare la rimozione del filmato.