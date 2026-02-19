Questa mattina Andrea Mountbatten‑Windsor, fratello di re Carlo III, è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, con l’accusa di abuso d’ufficio.

Arresto e intervento della polizia

Secondo quanto riferito dalla BBC, alcune auto della polizia senza contrassegni sono arrivate a Sandringham, dove Andrea Mountbatten‑Windsor vive da quando ha lasciato la residenza reale di Windsor. È la prima volta che l’ex principe viene arrestato, nonostante in passato abbia affrontato numerose accuse legate ai suoi contatti con Jeffrey Epstein, il finanziere e molestatore sessuale morto in carcere nel 2019.

Le accuse

Le accuse nei confronti di Andrea Mountbatten‑Windsor riguardano documenti risalenti al periodo in cui ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito (trade envoy). Si presume che alcuni di questi documenti siano stati trasmessi proprio a Jeffrey Epstein, configurando un possibile abuso d’ufficio.