Dopo più di un anno lontana dalle scene, Angelina Mango è pronta a ripartire con il suo tour teatrale “Nina canta nei teatri”. L’artista italiana ha condiviso con i fan, tramite una lunga lettera, i motivi della sua pausa: problemi di salute che l’avevano costretta a fermarsi, non legati al successo o allo stress, ma alla necessità di ascoltare se stessa e ritrovare la propria libertà interiore.

Il ritorno sul palco: emozione e libertà

Nella lettera, Angelina Mango racconta l’emozione di tornare sul palco: descrive il momento come la realizzazione di qualcosa che aveva immaginato e costruito col cuore. Racconta quanto sia stato intenso guardarsi attorno, chiudere gli occhi e sentirsi completamente sé stessa, libera di emozionarsi senza preoccuparsi di dettagli estetici. Per lei, il palco ora non è più un luogo da conquistare, ma uno spazio che viene incontro a lei, un cambiamento che rende l’esperienza ancora più intensa e significativa.

Il tour “Nina canta nei teatri”

La prima tappa del tour è fissata per sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova, con altre date in programma nelle principali città italiane. L’artista scherza sul fatto che, come spesso accade nei momenti importanti, già accusa un po’ di mal di gola e mal d’orecchio, ma questo non le impedisce di affrontare il ritorno con determinazione e passione.

Angelina Mango vuole che ogni concerto sia un incontro autentico con il pubblico: un’esperienza intima in cui musica, emozione e sincerità si fondono. La sua priorità è trasmettere ai fan la sensazione di libertà e autenticità che ha ritrovato durante la pausa.