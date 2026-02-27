A cura della Redazione

Le telecamere del Festival di Sanremo non perdonano e, durante la terza serata del 26 febbraio, a finire al centro dell’attenzione social è stato Raf. Un gesto spontaneo, ripreso pochi istanti prima dell’ingresso sul palco, è diventato virale in pochi minuti, trasformandosi in uno dei momenti più commentati della terza serata.

Raf a Sanremo: il gesto prima di salire sul palco diventa virale

Mentre attendeva il via dietro le quinte del Teatro Ariston, Raf è stato ripreso mentre si sistemava rapidamente i pantaloni all’altezza dell’inguine. Un movimento istintivo, probabilmente dettato dall’adrenalina e dalla tensione del live, ma sufficiente a scatenare l’ironia del pubblico online.

Il frammento video, condiviso inizialmente su X e Instagram, ha iniziato a circolare a velocità altissima, accompagnato da meme, battute e giochi di parole.

La “RAFanata” conquista i social

In poche ore la clip è diventata uno dei contenuti più condivisi legati al Festival di Sanremo. C’è chi ha ipotizzato un gesto scaramantico dell’ultimo secondo e chi, giocando con il nome dell’artista, ha ribattezzato il momento “RAFanata”, definendolo già cult.

Come spesso accade durante la kermesse musicale più seguita d’Italia, anche un dettaglio apparentemente secondario può trasformarsi in un caso mediatico.

Oltre il meme: “Ora e per sempre” e la dedica alla famiglia

Al di là dell’episodio virale, l’ingresso di Raf sul palco dell’Ariston ha riportato l’attenzione sulla musica.

Con il brano “Ora e per sempre”, il cantante ha scelto di raccontare una parte intima della propria vita, dedicando la canzone alla moglie Gabriella Labate e alla sua famiglia.

Il pezzo porta anche la firma del figlio, dettaglio che rende l’esibizione ancora più personale e significativa. Un momento raccolto, quasi domestico, condiviso però davanti a milioni di telespettatori.