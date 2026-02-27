A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo di quest’anno verrà probabilmente ricordato come uno dei più sobri e istituzionali di sempre.

A sparigliare le carte, però, ci ha pensato Elettra Lamborghini, vera scheggia impazzita della settimana sanremese. Tra interviste senza filtri e il tormentone ironico contro i “festini bilaterali” che non la farebbero dormire, la cantante ha regalato momenti di leggerezza diventati rapidamente virali sui social.

Elettra Lamborghini e il mistero della hit “rubata”

Nel corso di una chiacchierata con That’s Fab, la cantante ha partecipato a un gioco “obbligo o verità”. Alla domanda su quale fosse la canzone italiana più sottovalutata, la risposta ha spiazzato tutti.

“Forse le mie sono sottovalutate, sì, perché in realtà quelle che dovevano diventare hit, sono diventate hit. Però ora vi dico una cosa. C’è una canzone che dovevo fare uscire due anni fa, che mi è stata fregata malamente. È andata uno schifo in classifica. Quindi per me sarebbe stata una hit della Madonna, in realtà ha fatto malissimo quell’estate lì”.

Il retroscena sull’estate 2024: “Mi è stata fregata malamente”

Secondo quanto raccontato da Elettra Lamborghini, il brano era pronto per essere pubblicato nell’estate 2024. Tuttavia, un’altra cantante avrebbe anticipato l’uscita, pubblicando il pezzo prima di lei.

Il risultato? Un flop clamoroso in classifica.

La cantante, con la sua consueta ironia pungente, ha lanciato anche una frecciatina: se l’avesse interpretata lei, quella canzone sarebbe diventata “una hit della Madonna”.

Chi è la collega misteriosa?

Al momento Elettra Lamborghini non ha fatto nomi. Nessun indizio esplicito, nessun riferimento diretto. Solo una dichiarazione che ha già acceso il toto-nomi sui social.

Si tratta di una popstar affermata? Di un volto emergente? Oppure di un progetto estivo costruito a tavolino che non ha funzionato?