A cura della Redazione

Al Festival di Sanremo 2026 la serata delle cover ha regalato emozioni, sorprese e anche qualche polemica. A differenza delle top 5 “randomiche” annunciate nelle prime tre serate, stavolta Carlo Conti ha svelato una classifica completa e definitiva, con posizioni ufficiali dalla prima alla decima.

A trionfare sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony con una brillante versione di “The Lady Is a Tramp”, che ha conquistato pubblico e giuria.

La classifica delle cover di Sanremo 2026

Ecco la Top 10 ufficiale della serata cover:

Ditonellapiaga con TonyPitony – “The Lady Is a Tramp” Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – “Hit the Road Jack” Arisa con Coro Teatro Regio di Parma – “Quello che le donne non dicono” Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – “Occhi di gatto” Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – “Vita” Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – “Cinque giorni” LDA & Aka 7Even con Tullio De Piscopo – “Andamento lento” Nayt con Joan Thiele – “La canzone dell’amore perduto” Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – “Su di noi” Luchè con Gianluca Grignani – “Falco a metà”

Applausi ma anche contestazioni al Teatro Ariston: il sesto posto di Sal Da Vinci e Michele Zarrillo ha scatenato diversi fischi in sala.

Fanalino di coda della top ten Luchè con Gianluca Grignani.

Gli esclusi dalla Top 10

Tra i nomi rimasti fuori dalla classifica troviamo:

Chiello con Saverio Cigarini – “Mi sono innamorato di te”

con – Eddie Brock con Fabrizio Moro – “Portami via”

con – Elettra Lamborghini con Las Ketchup – “Aserejé”

con – Enrico Nigiotti con Alfa – “En e Xanax”

con – Ermal Meta con Dardust – “Golden hour”

con – Fedez & Masini con Stjepan Hauser – “Meravigliosa creatura”

con – Francesco Renga con Giusy Ferreri – “Ragazzo solo, ragazza sola”

con – Fulminacci con Francesca Fagnani – “Parole parole”

con – J-Ax con Ligera County Fam. – “E la vita, la vita”

con – Leo Gassmann con Aiello – “Era già tutto previsto”

con – Levante con Gaia – “I maschi”

con – Malika Ayane con Claudio Santamaria – “Mi sei scoppiato dentro il cuore”

con – Mara Sattei con Mecna – “L’ultimo bacio”

con – Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – “Il mondo”

con – Michele Bravi con Fiorella Mannoia – “Domani è un altro giorno”

con – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – “Ti lascio una canzone”

con – Raf con The Kolors – “The Riddle”

con – Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – “Baila morena”

con e – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – “Besame mucho”

con e – Tommaso Paradiso con Stadio – “L’ultima luna”

Le reazioni dei big dopo la classifica

Subito dopo l’annuncio, Ditonellapiaga ha condiviso su Instagram il video della proclamazione con un semplice ma sentito “grazie” rivolto ai fan.

Entusiasmo anche per LDA, che ha celebrato il settimo posto insieme a Aka 7Even, sottolineando come il risultato non fosse affatto scontato: “Tutto ciò che sta accadendo qui non lo diamo per scontato. Siamo settimi nella classifica delle cover di Sanremo, chi mai se lo sarebbe aspettato?”.

Aka 7Even ha poi evidenziato il valore simbolico del numero sette, legato al suo nome d’arte: “Quel sette per me non è un caso”.

Delusione invece per Elettra Lamborghini, esclusa dalla top 10 nonostante una performance energica e spettacolare insieme alle Las Ketchup: “La top 10 me la meritavo… sto pure a fare tutto il Fantasanremo, che delusione”.