A cura della Redazione

Tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è stato anche Francesco Renga, che ha deciso di tornare sul palco del Teatro Ariston per l’undicesima volta, a due anni di distanza dalla sua ultima partecipazione.

Francesco Renga, vincitore del Festival di Sanremo 2005 con il brano “Angelo”, ha scelto di portare sul palco una canzone che riflette emozioni profonde e personali, consolidando la sua presenza storica nella musica italiana.

Jolanda Renga ospite a La Volta Buona

A sostenere il padre in questa nuova avventura professionale c’era anche Jolanda Renga, che durante la settimana sanremese è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Qui ha parlato della fine della storia tra i genitori, Francesco Renga e Ambra Angiolini, spiegando con grande maturità come la separazione sia stata gestita in famiglia.

“I bambini si accorgono un po’ di tutto, i miei genitori sono stati molto bravi a spiegare esattamente quello che stava succedendo. Non c’è stato niente di improvviso e segreto che noi non potevamo sapere: credo che sia fondamentale costruire questo tipo di dialogo con i figli”, ha dichiarato Jolanda.

La separazione spiegata ai figli

Jolanda Renga ha aggiunto che la separazione non è stata vissuta come un trauma: “Non è stato un fulmine a ciel sereno, sarebbe stato molto peggio. Ci hanno coinvolto con i modi e i toni giusti, permettendoci di prepararci. Siamo stati parte anche dell’organizzazione dell’assetto futuro della famiglia: ci stavamo semplicemente dividendo in due case, ma eravamo sempre un nucleo unico”.