A cura della Redazione

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, sui social è diventato virale un video registrato durante l’ultima pausa pubblicitaria. Nel filmato, sul palco erano rimasti soltanto Sayf e Sal Da Vinci, in attesa di conoscere il verdetto finale.

Si vede Laura Pausini avvicinarsi a Sal Da Vinci e sussurrargli qualcosa all’orecchio; poco dopo fa lo stesso con Sayf. I due artisti, visibilmente sorpresi, si indicano a vicenda, lasciando intendere che la cantante abbia detto a entrambi la stessa cosa.

Il video diventa virale sui social

Come riportato da Biccy, il portale @CoseDaStupidi ha condiviso il video scrivendo: “Un fuorionda, una frase sussurrata, una telecamera che resta accesa. Nel video diventato virale in poche ore, Laura Pausini sembrerebbe lasciarsi scappare un’indicazione sul possibile vincitore mentre parla con Sal Da Vinci durante la pausa pubblicitaria”.

Anche la pagina @IlMeglioDelRap ha rilanciato il filmato: “Un video (…) è diventato virale sui social: secondo molti utenti, Laura Pausini avrebbe anticipato il nome del vincitore del Festival (…) Si vede Pausini avvicinarsi e sussurrare qualcosa ai due artisti. L’audio non è percepibile, ma la reazione sì: Sal Da Vinci sorride e si indica con il dito, come a dire ‘Sono io, sono io’, mentre Sayf accenna un sorriso. Poco dopo, in diretta, arriva l’annuncio ufficiale: il vincitore è Sal Da Vinci”.

La verità sul presunto spoiler

A fare chiarezza è stato Alberto Matano durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta, raccontando di aver parlato direttamente con Laura Pausini. Secondo il suo racconto, prima dell’inizio del Festival, Pausini aveva parlato con Simon & The Stars, che le aveva detto che a vincere sarebbe stato un artista del segno dell’Ariete, considerato molto fortunato.

Così, Laura Pausini avrebbe chiesto a Sal Da Vinci e a Sayf di che segno fossero. Entrambi hanno risposto “Ariete” e, curiosamente, il primo e il secondo posto sono andati a due artisti nati sotto questo segno.