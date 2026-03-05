A cura della Redazione

In un’intervista rilascia a Apple Music, Harry Styles ha deciso di parlare della scomparsa di Liam Payne.

L’artista ha raccontato quanto sia stato complesso elaborare il dolore per la morte dell’amico e collega. Il cantante ha spiegato che, oltre al lutto personale, ha dovuto fare i conti con l’attenzione pubblica e con le aspettative dei fan.

“Anche solo l’idea di parlarne mi mette un po’ in difficoltà. Credo che ci sia stato un periodo, dopo la sua morte, in cui ho fatto davvero fatica ad accettare quanto fosse strano che le persone, in un certo senso, si sentissero parte del mio dolore”.

Il cantante britannico ha spiegato come la pressione mediatica lo abbia fatto riflettere su un aspetto particolare del lutto vissuto da personaggi pubblici.

“Ho provato sentimenti così forti per la perdita di un mio amico e poi, all’improvviso, mi sono reso conto che forse c’era anche l’aspettativa da parte degli altri che io esprimessi quel dolore in qualche modo, come se altrimenti significasse che non stessi davvero provando quello che in realtà sentivo”.

Il funerale di Liam Payne e l’attenzione mediatica

In quei giorni ogni gesto dei membri degli One Direction è stato osservato e commentato. Anche il giorno del funerale di Liam Payne, celebrato ad Amersham, nel Buckinghamshire, la presenza di numerosi paparazzi ha reso il momento ancora più difficile.

Secondo Harry Styles, tutta questa attenzione mediatica ha complicato ulteriormente il processo di elaborazione del lutto, trasformando un momento profondamente personale in un evento pubblico.

“La scomparsa di Liam mi ha portato a farmi delle domande”

La morte di Liam Payne, avvenuta in un hotel di Buenos Aires, ha rappresentato uno shock per il cantante. Dopo il dolore iniziale, Harry Styles ha raccontato di aver iniziato a interrogarsi sul senso della vita e sul proprio futuro.

“È così difficile perdere un amico. È difficile perdere qualsiasi amico, ma è ancora più difficile quando perdi un amico che ti somiglia così tanto, sotto tanti aspetti”.

L’artista ha ricordato Liam Payne come una persona dal cuore gentile, sempre desiderosa di migliorarsi e di essere una buona persona.

“Io vedevo una persona con il cuore tanto gentile, qualcuno che voleva soltanto essere una grande persona”.

Harry Styles: “Il modo migliore per onorare chi non c’è più”

Dopo un periodo di profonde riflessioni, Harry Styles è arrivato a una conclusione chiara: il modo migliore per ricordare gli amici che non ci sono più è vivere pienamente la propria vita.

“Credo che il modo migliore per onorare gli amici che non ci sono più sia vivere la propria vita al massimo. Era una persona davvero speciale. Ed è una cosa davvero triste”.