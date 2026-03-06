A cura della Redazione

Nell’ultima puntata di Le Iene - Inside, Tony Effe è stato protagonista di un servizio esclusivo con intervista realizzata da Nicolò De Vitis. Il famoso trapper ha parlato a cuore aperto della sua relazione con Giulia De Lellis, mamma della sua prima figlia, la piccola Priscilla, nata lo scorso ottobre.

Il rapporto con Giulia De Lellis

Durante la chiacchierata, Tony Effe ha raccontato com’è la sua vita di coppia con Giulia De Lellis. Il cantante ha spiegato: “Nella vita sono un compagno molto stabile. Lei è una ragazza con la testa sulle spalle, è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, sul rapportarsi con la gente, su come gestire i sentimenti…”.

Ha poi aggiunto un particolare toccante sul suo passato: “…perché siccome io ho passato molto tempo della mia vita, come dire, sedato, non so gestire bene le emozioni”.

Matrimonio: cosa ha detto Tony Effe

Non sono mancati i commenti sul possibile matrimonio con Giulia De Lellis. Secondo il rapper, il tema è fonte di confronto tra i due: “Lei vorrebbe tanto. Io non vorrei perché dovrei stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare feste, fotografi, cose… mi mette l’ansia”.

Tony Effe ha definito la questione un “dibattito molto… che andrà avanti”, lasciando intendere che la decisione futura non è ancora stata presa.

L’importanza della paternità

Uno dei momenti più intensi dell’intervista è stato quando Tony Effe ha parlato della sua esperienza da papà: “I bambini sono piccoli solo una volta, io sto tutti i giorni insieme a mia figlia”.

Il rapper ha sottolineato quanto sia fondamentale per lui vivere ogni giorno accanto alla figlia Priscilla e non perdersi neanche un momento di questa importante fase della sua vita.