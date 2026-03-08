Sabato 7 marzo 2026, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, il celebre people show condotto da Maria De Filippi. La chiusura del programma era stata anticipata da Fanpage, ma è stata confermata dai titoli di coda trasmessi subito dopo l’ultima storia della serata, con protagonista Irama.

Ringraziamenti e storie dei protagonisti

Al termine della puntata, Maria De Filippi ha mandato in onda un video con i ringraziamenti della sua squadra e aggiornamenti sulle storie più seguite. Tra i protagonisti anche Manuel e Assia, che sui social avevano annunciato di essere in dolce attesa: “Stiamo ancora insieme e Manuel ha mantenuto tutte le promesse. Oggi conviviamo e aspettiamo un bambino o una bambina. Maria, se siamo felici è anche grazie a te”.

Perché è stata chiusa la trasmissione

Non sono stati comunicati ufficialmente i motivi della chiusura anticipata. Tra le possibili ragioni, il calo di ascolti: il programma è passato dal 28% di share iniziale al 22% nelle ultime puntate.

Un altro elemento potrebbe essere la strategia di rete in vista del prossimo serale di Amici 25, che partirà probabilmente il 21 marzo 2026.

Cosa va in onda al posto di C’è posta per te

Il prossimo sabato 14 marzo 2026, al posto del programma di Maria De Filippi, Canale 5 trasmetterà il concerto di Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, in diretta contro il secondo appuntamento con Sanremo Top su Rai 1.