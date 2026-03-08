Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Ditonellapiaga si è raccontata tra carriera, polemiche e vita privata. La cantautrice ha ripercorso il successo ottenuto al Festival di Sanremo, difendendo il proprio nome d’arte e parlando della sua musica “fuori dagli schemi”.

“Il podio a Sanremo? Ancora penso sia un sogno”

Durante l’intervista, Ditonellapiaga ha ricordato l’emozione per il podio conquistato al Festival di Sanremo, un traguardo che ancora oggi fatica a realizzare.

“Ancora penso che sia un sogno il fatto che sia finita sul podio. Una con un nome come il mio e con un pezzo pazzo come il mio…”.

La cantante ha spiegato come la sua musica sia sempre stata difficile da incasellare: “Faccio un tipo di musica molto contaminata, non riesco a entrare in determinati canoni e in passato mi è stato fatto notare. Mi dicevano che non ero abbastanza pop, ma neanche abbastanza alternativa”.

Il ricordo di Ornella Vanoni

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l’artista ha ricordato con affetto anche Ornella Vanoni, con cui in passato aveva avuto occasione di duettare.

“Quando è venuta a mancare è stato proprio un lutto culturale nazionale”.

La polemica con Patrizia Mirigliani sul titolo “Miss Italia”

Non è mancato un passaggio sulla polemica con Patrizia Mirigliani, che aveva dato mandato ai suoi avvocati di procedere legalmente dopo che la cantante aveva intitolato un album “Miss Italia”.

Ditonellapiaga ha voluto chiarire il senso del titolo, spiegando che non si tratta di un riferimento diretto al noto concorso di bellezza.

“La polemica con Patrizia Mirigliani? Mi ha colto di sorpresa. Il titolo è Miss Italia perché racconta il mio rapporto con la figura della vincitrice. Non ci sono riferimenti alla Miss Italia del concorso: è l’immagine della donna vincente, la più bella di tutte”.

La cantante ha poi aggiunto: “Mi dispiace che si sia creata questa polemica. Sono state estrapolate delle parole dal testo della canzone omonima senza il contesto ed è difficile giudicare da parte del pubblico”.

Secondo l’artista, il progetto voleva affrontare un tema molto personale: “Con questo titolo volevo parlare del mio rapporto con i canoni, con l’idea di essere sempre perfetti e con l’iper critica che faccio verso me stessa”.

L’amicizia con Pietro Turano

Durante la puntata di Verissimo è intervenuto anche l’attore Pietro Turano, amico di lunga data della cantante. I due hanno frequentato lo stesso liceo e il loro legame dura da anni.

Ditonellapiaga ha speso parole di grande stima nei suoi confronti: “Lui ha sempre creduto in me. Lo stimo moltissimo, è un attore e un attivista bravissimo”.

Il fidanzato misterioso: “È il mio più grande sostenitore”

Infine, la cantautrice ha parlato della sua relazione sentimentale, mantenendo però grande riservatezza sull’identità del compagno.

“L’ultima volta che ci siamo viste ti ho parlato del fidanzato, sono passati quasi quattro anni… ma è sempre lì, è sempre lui”.

La cantante ha spiegato di voler proteggere la privacy della relazione: “Tengo molto alla privacy. Lui è venuto a Sanremo, mi ha sostenuta, ma fa un altro lavoro ed è completamente esterno al mondo della musica e dell’arte”.

E ha concluso con parole molto affettuose: “Lui è il mio più grande sostenitore e penso che sia un tesoro trovare qualcuno così. Non è geloso dei miei traguardi, anzi mi eleva e mi supporta. Mi ha aiutato a ritrovare me stessa nella mia musica e non mi ha fatto perdere la speranza”.