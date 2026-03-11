Grande emozione per Rose Villain, che ha condiviso con i fan una splendida notizia: la cantante è in dolce attesa del suo primo figlio. A comunicarlo è stata proprio l’artista pochi minuti fa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove appare sorridente e raggiante mentre mostra il pancione ormai evidente.

La cantante, diventata amatissima dal grande pubblico anche grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo, ha deciso di condividere questo momento speciale con i suoi follower in modo semplice e spontaneo.

Rose Villain annuncia la gravidanza: il video emoziona i fan

Nel video pubblicato sui social, Rose Villain si mostra su una spiaggia con indosso un’aderente tutina bianca che mette in risalto il pancione. L’artista appare felice e serena mentre annuncia la nuova fase della sua vita.

A rendere il momento ancora più speciale è stata la didascalia scelta dalla cantante, che ha colto l’occasione per parlare anche del suo nuovo singolo: “Tuttaluce prod. SixPm”.

Un messaggio che gioca con il doppio significato: il brano è prodotto dal marito, ma allo stesso tempo sottolinea il loro legame anche nella vita privata, visto che SixPm diventerà presto papà.

Dal Festival di Sanremo al grande successo

Negli ultimi anni Rose Villain è diventata una delle artiste più seguite della scena pop italiana. Il grande pubblico l’ha conosciuta soprattutto grazie al palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

La cantante ha partecipato alla kermesse per la prima volta nel 2024, nell’ultima edizione condotta da Amadeus, portando il brano “Click Boom!”.

L’anno successivo è tornata sul palco dell’Ariston con “Fuorilegge”, nell’edizione che ha segnato il ritorno alla conduzione di Carlo Conti.

Grazie a queste apparizioni, l’artista ha consolidato il suo rapporto con il pubblico e confermato il suo posto tra le protagoniste della musica pop italiana.

L’amore con SixPm: dieci anni insieme

Dal punto di vista personale, Rose Villain ha spesso raccontato il forte legame con il produttore musicale SixPm.

I due stanno insieme da circa dieci anni e condividono non solo la vita privata, ma anche numerosi progetti musicali. Dopo una lunga relazione, la coppia ha deciso di sposarsi nel 2022, coronando una storia d’amore che dura da tempo.

Ora per loro sta per iniziare un nuovo capitolo: la nascita del loro primo figlio.