A cura della Redazione

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La conduttrice aveva raccontato ai microfoni di Verissimo lo scorso 25 gennaio che la malattia stava peggiorando: «Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ricominciato la chemioterapia. Al mio funerale non voglio fiori».

Chi era Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è stata una figura poliedrica della televisione italiana: attrice, conduttrice, paroliera e scrittrice. La sua carriera iniziò negli anni Settanta sul palco teatrale, per poi approdare al cinema e alla televisione, conquistando il pubblico grazie alla sua ironia e al ritmo brillante della conduzione.

I grandi successi in TV

Tra i programmi che hanno segnato la sua carriera:

Il sesso forte (1978)

(1978) Italia Sera

Pronto, chi gioca?

Grazie a questi show, Bonaccorti si è affermata come una delle conduttrici più amate, capace di combinare intelligenza, ironia e simpatia.

L’eredità di una carriera straordinaria

Enrica Bonaccorti lascia un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. La sua professionalità, unita a una personalità brillante e versatile, resterà nella memoria di colleghi e telespettatori.