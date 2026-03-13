A cura di Annalisa Accardo

Maria De Filippi ha deciso di stravolgere le squadre per il Serale di Amici 25, mantenendo però compatto solo il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che insieme rappresentano la quota comica dello show durante le sfide fra i professori.

Addio alla coppia Cucca-Lo

Quest’anno il team #ZerbiCele non ritroverà i tanto discussi #CuccaLo: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dopo due anni insieme, sono stati divisi.

  • Lorella Cuccarini farà coppia con Veronica Peparini
  • Emanuel Lo sarà affiancato da Anna Pettinelli

Una piccola rivoluzione rispetto al classico schema ormai consolidato:

  • Rudy Zerbi con Alessandra Celentano
  • Emanuel Lo con Lorella Cuccarini
  • Anna Pettinelli quest’anno affiancata da Emanuel Lo, dopo aver collaborato con Raimondo Todaro e Deborah Lettieri nelle passate edizioni

Come sono composte le squadre del Serale di Amici 25

Le squadre per il Serale sono così distribuite:

Squadra Zerbi–Celentano (7 allievi)

  • Antonio, ballerino
  • Caterina, cantante
  • Elena, cantante
  • Emiliano, ballerino
  • Nicola, ballerino
  • Plasma, cantante
  • Riccardo, cantante

Squadra Emanuel Lo–Pettinelli (5 allievi)

  • Alessio, ballerino
  • Gard, cantante
  • Kiara, ballerina
  • Opi, cantante
  • Valentina, cantante

Squadra Peparini–Cuccarini (5 allievi)

  • Alex, ballerino
  • Angie, cantante
  • Lorenzo, cantante
  • Michele, cantante
  • Simone, ballerino

Ultime maglie assegnate e prima eliminazione

Durante l’ultima registrazione, tenutasi la scorsa settimana, sono state assegnate le ultime maglie per il Serale.
A Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex Calu, Angie, Gard e Nicola Marchionni si sono aggiunti anche tutti gli altri… tranne una: Giulia, che è stata così eliminata.

Quando inizia il Serale di Amici 25

La fase finale del talent show di Maria De Filippi debutterà sabato 21 marzo.

 