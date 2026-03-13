Il Serale di Amici 25 si prepara a una vera rivoluzione: Maria De Filippi ha deciso di ribaltare le squadre dei professori, mantenendo solo il duo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano compatto, mentre le altre coppie storiche vengono divise. Addio al famoso #CuccaLo: Lorella Cuccarini farà coppia con Veronica Peparini, mentre Anna Pettinelli sarà affiancata da Emanuel Lo.

Le squadre ora presentano una nuova distribuzione di cantanti e ballerini, con sette allievi nel team Zerbi–Celentano e cinque in ciascuna delle altre due. Durante l’ultima registrazione del Serale, tutti hanno ricevuto le maglie, tranne Giulia, eliminata.