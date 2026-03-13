Maria De Filippi ha deciso di stravolgere le squadre per il Serale di Amici 25, mantenendo però compatto solo il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che insieme rappresentano la quota comica dello show durante le sfide fra i professori.
Addio alla coppia Cucca-Lo
Quest’anno il team #ZerbiCele non ritroverà i tanto discussi #CuccaLo: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dopo due anni insieme, sono stati divisi.
- Lorella Cuccarini farà coppia con Veronica Peparini
- Emanuel Lo sarà affiancato da Anna Pettinelli
Una piccola rivoluzione rispetto al classico schema ormai consolidato:
- Rudy Zerbi con Alessandra Celentano
- Emanuel Lo con Lorella Cuccarini
- Anna Pettinelli quest’anno affiancata da Emanuel Lo, dopo aver collaborato con Raimondo Todaro e Deborah Lettieri nelle passate edizioni
Come sono composte le squadre del Serale di Amici 25
Le squadre per il Serale sono così distribuite:
Squadra Zerbi–Celentano (7 allievi)
- Antonio, ballerino
- Caterina, cantante
- Elena, cantante
- Emiliano, ballerino
- Nicola, ballerino
- Plasma, cantante
- Riccardo, cantante
Squadra Emanuel Lo–Pettinelli (5 allievi)
- Alessio, ballerino
- Gard, cantante
- Kiara, ballerina
- Opi, cantante
- Valentina, cantante
Squadra Peparini–Cuccarini (5 allievi)
- Alex, ballerino
- Angie, cantante
- Lorenzo, cantante
- Michele, cantante
- Simone, ballerino
Ultime maglie assegnate e prima eliminazione
Durante l’ultima registrazione, tenutasi la scorsa settimana, sono state assegnate le ultime maglie per il Serale.
A Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex Calu, Angie, Gard e Nicola Marchionni si sono aggiunti anche tutti gli altri… tranne una: Giulia, che è stata così eliminata.
Quando inizia il Serale di Amici 25
La fase finale del talent show di Maria De Filippi debutterà sabato 21 marzo.