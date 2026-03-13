Dopo oltre tre anni di matrimonio, Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi stanno attraversando un momento molto difficile. La showgirl ed ex protagonista di reality come Grande Fratello, Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione ha raccontato pubblicamente la crisi di coppia, rivelando anche il motivo principale delle tensioni.

La confessione è arrivata durante la registrazione del programma “Storie di Donne al Bivio”, la cui puntata andrà in onda sabato 14 marzo. Le parole della Cipriani hanno sorpreso molti fan, soprattutto perché sui social la coppia sembrava ancora molto affiatata.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi in crisi dopo tre anni di matrimonio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati nel dicembre del 2022 dopo una relazione molto seguita dal pubblico televisivo. Gli spettatori del Grande Fratello, infatti, ricordano bene il loro rapporto: durante il reality Alessandro fece diverse sorprese alla compagna, e la stessa Cipriani parlava spesso di lui, raccontando il sogno di costruire insieme una famiglia.

Oggi però la situazione è cambiata. Durante l’intervista, la showgirl ha rivelato di aver lasciato temporaneamente la casa coniugale.

“Ho fatto le valigie e sono andata via di casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi”.

Il motivo della crisi: il desiderio di un figlio

Alla base delle tensioni tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ci sarebbe una differenza di vedute su un tema molto importante: avere un figlio.

La showgirl ha spiegato di sentirsi pronta per diventare madre, mentre il marito preferirebbe rimandare questo passo. “Sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare”.

Per Francesca, il desiderio di maternità è oggi molto forte. La stessa ha ricordato anche la sua età e il progetto di famiglia che aveva immaginato al momento del matrimonio. “Ho 42 anni, mi sono sposata per mettere su famiglia, altrimenti non avrei detto ‘sì’ per sempre”.

Fan sorpresi: solo un mese fa le foto romantiche di San Valentino

La notizia della crisi ha spiazzato molti follower della coppia. Solo poche settimane fa, infatti, Francesca Cipriani aveva pubblicato sui social alcuni scatti romantici insieme al marito per festeggiare San Valentino.

Immagini accompagnate da dediche affettuose che facevano pensare a un rapporto sereno. Tuttavia, come spesso accade, i social non sempre raccontano la realtà completa delle relazioni.

Dietro quelle fotografie apparentemente perfette, probabilmente, la coppia stava già vivendo un periodo complicato.

Cosa succederà ora tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro della relazione tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. La showgirl ha parlato apertamente di una crisi importante, ma non ha escluso la possibilità di superare questo momento difficile.