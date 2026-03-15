La nuova stagione di “Non Lo Faccio X Moda”, il podcast condotto da Giulia Salemi, non è ancora iniziata ma sta già facendo discutere. In un’anteprima pubblicata sui social, infatti, si vede Alba Parietti alzarsi improvvisamente dalla sedia e lasciare lo studio dopo un acceso scambio con la conduttrice.

Il momento ha subito acceso il dibattito online: si tratta di una vera sfuriata o di una gag preparata per promuovere la nuova stagione del podcast?

“Non Lo Faccio X Moda”, gli ospiti delle prime due stagioni

Nelle prime due edizioni di “Non Lo Faccio X Moda”, Giulia Salemi ha ospitato numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Tra questi:

Alfonso Signorini

Giuseppe Cruciani

Elisabetta Gregoraci

Aurora Ramazzotti

Anna Dello Russo

Piero Piazzi

Sarah Toscano

Noemi

Giorgia Soleri

Antonino Tamburello

Aurora Leone

Il podcast ha costruito il suo successo grazie a interviste dirette e conversazioni senza filtri, capaci spesso di portare alla luce aspetti inediti degli ospiti.

La terza stagione: nuovi ospiti e format più “processuale”

La terza stagione di “Non Lo Faccio X Moda” debutterà lunedì 16 marzo e promette di essere ancora più dinamica.

Tra i nuovi ospiti annunciati ci sono:

Pablo Trincia

Francesca Lollobrigida

Michele Bravi

Mia Ceran

Francesca Pascale

Mattia Stanga

Cecilia Rodriguez

Benedetta Parodi

Cristina Parodi

Salvo Sottile

Flora Canto

Alba Parietti

La stessa Giulia Salemi ha spiegato che questa stagione avrà un taglio diverso: “Il podcast si trasforma in un vero e proprio tribunale virtuale. Ogni ospite viene ‘processato’ per smontare stereotipi, luoghi comuni ed etichette costruite intorno alla sua figura”.

La sfuriata di Alba Parietti: cosa succede nella clip

Nella clip diffusa da Giulia Salemi, si vede Alba Parietti alzarsi improvvisamente dalla sedia e reagire con evidente irritazione.

La showgirl sbotta: “Voi ragazzine che non avete mai avuto… siete convinte che la gente sia a vostra disposizione. Sai che cosa faccio io adesso? Ti faccio vedere che non è così. Perché mi sono proprio rotta. No, mi dispiace. Impara l’educazione. Ciao, non ne posso più di questa roba”.

Dopo l’uscita di scena della Parietti, Giulia Salemi appare sorpresa e si rivolge al suo team: “Potete convincerla? Chiamate Francesco (Oppini, ndr). No ragazzi, ma è impazzita?”.

Il motivo della tensione tra Giulia Salemi e Alba Parietti

Subito dopo la clip, Giulia Salemi ha provato a spiegare cosa potrebbe aver scatenato la reazione della sua ospite.

La conduttrice racconta: “Se ho detto qualcosa che non dovevo? Prima le ho fatto una battuta. Ho detto: ‘questo è un termine che non si usa più in contesti come i podcast, è una cosa un po’ antica’”.

Un commento che potrebbe aver irritato Alba Parietti, portando alla reazione mostrata nel video.

Sfuriata reale o gag promozionale? I dubbi dei social

Dopo la pubblicazione dell’anteprima, sui social si sono moltiplicate le interpretazioni.

Molti utenti credono che si tratti di una lite reale, nata durante la registrazione dell’intervista. Altri invece pensano che sia uno scherzo organizzato ai danni di Giulia Salemi o addirittura una gag promozionale studiata per lanciare la nuova stagione.

La verità si scoprirà solo lunedì 16 marzo, con l’uscita della prima puntata della terza stagione di “Non Lo Faccio X Moda”, quando sarà finalmente chiaro se la discussione tra Giulia Salemi e Alba Parietti sia stata reale oppure parte dello spettacolo.