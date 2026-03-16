Ieri pomeriggio a Domenica In, Mara Venier si è visibilmente commossa parlando di Enrica Bonaccorti, scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. La conduttrice ha rivelato che il loro allontanamento era stato causato dalle bugie di una terza persona: “Avevamo ancora tanto da fare, avevamo fatto tanti progetti insieme, avevamo tanto da raccontarci, da stare insieme… Questo è quello che mi fa male e nello stesso tempo penso anche io come lei, ‘ma perché abbiamo perso così tanto tempo?’ Ci volevamo così bene. Per colpa di qualche cattivo e bugiardo che magari avrà detto a lei una cosa e a me un’altra”.

L’importanza di chiarirsi: l’appello di Mara Venier

Mara Venier ha lanciato un messaggio importante sull’amicizia e sui rapporti interrotti: “Io lo dico perché qualsiasi cosa bisogna dirla, chiarirsi, non bisogna perdere tempo perché a volte non si fa più in tempo. Noi siamo riuscite a recuperare. Lo dico in maniera generale, è bene chiarirsi quando ci si vuole bene”.

La presentatrice ha sottolineato come il tempo perso possa essere recuperato quando c’è un legame sincero: “Abbiamo recuperato il tempo perso”.

Il riavvicinamento tra Mara Venier e Enrica Bonaccorti

Il riavvicinamento tra le due amiche è avvenuto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quando Mara Venier ha saputo di un problema cardiaco di Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha ricordato l’ultimo Natale trascorso insieme: “Io mi ero molto riavvicinata a Enrica, proprio da quando lei è stata male. Ora però ci sentivamo spesso, mi chiamava sempre, avevamo passato un Natale meraviglioso insieme, con Verdiana e anche con il nipote. Quella è stata una bellissima serata, con la vera amicizia. La cosa che mi ha sorpreso, è che lei era debole e fragile, ma stava bene ed era molto allegra”.

Nonostante gli anni di separazione, il legame è stato completamente recuperato: “Noi eravamo tanto amiche da ragazze e poi c’è stato quel lungo periodo in cui in maniera sciocca ci siamo allontanate, ma negli ultimi tempi abbiamo recuperato tutto. Ci siamo raccontate la nostra vita, abbiamo recuperato il tempo sprecato”.

Il ricordo di Valerio Rossi Albertini

In studio a Domenica In, l’amico di Enrica Bonaccorti, Valerio Rossi Albertini, ha raccontato quanto la Bonaccorti fosse felice per l’amicizia ritrovata: “Lei ti era immensamente grata, sappilo. Ti nominava costantemente. Tra le tante cose che lei diceva – e ne diceva di sagge –, ripeteva che nella malattia lei aveva ritrovato l’amicizia, il calore e l’affetto e tra queste persone che aveva ritrovato, c’eri tu”.

La testimonianza di Enrica Bonaccorti

Lo scorso 4 gennaio, Enrica Bonaccorti era stata ospite di Domenica In, dove aveva parlato dei lati positivi della sua malattia: “Questa cosa brutta che ho, mi ha portato delle cose veramente belle, tra cui alcune amicizie che sono ritornate forti come quella con te, con cui ci eravamo staccate stupidamente sia io che lei. Non so chi era più stupida. Voi non potete immaginare la gioia che ho nell’averla nuovamente con me. Bisognerebbe conoscerla di persona non solo in televisione per vedere che persona è”.