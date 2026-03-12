La nota conduttrice Enrica Bonaccorti è venuta a mancare dopo diversi mesi di lotta contro un cancro al pancreas. A ottobre 2025, aveva annunciato pubblicamente la malattia, spiegando nelle settimane successive che si trattava di un male incurabile. Nonostante la sua stessa ironia sulla possibilità che non ci fosse nulla da fare, la notizia della sua morte ha colpito profondamente il pubblico e i colleghi.

Il commosso annuncio in diretta di Federica Panicucci

La notizia è stata comunicata in diretta da Federica Panicucci durante Mattino Cinque. La conduttrice stava parlando del caso di Garlasco quando, dalla regia, le hanno mandato la foto di Enrica Bonaccorti: “Ah scusate, mi dicono, mi stanno dicendo… abbiamo la foto di Enrica Bonaccorti? Purtroppo è venuta a mancare? Sì, è morta Enrica Bonaccorti. Diamo la notizia così adesso in diretta. Ci dispiace moltissimo perché davvero Enrica è stata un’amica di tutti noi, oltre che una grande professionista, una donna straordinaria di grande cuore. Tante volte è stata nostra ospite. E quindi siamo colpiti, siamo colpitissimi”.

Federica Panicucci ha poi aggiunto: “Sono scossa, ora è difficile parlare di cronaca”.

La carriera e il ricordo di Enrica Bonaccorti

Federica Panicucci ha voluto ricordare anche la forza e il coraggio di Enrica Bonaccorti: “Sappiamo che si era ammalata, aveva condiviso la sua malattia, le diverse fasi della sua malattia insieme anche a Silvia Toffanin, l’abbiamo vista più volte ospite da lei a Verissimo. Aveva raccontato anche la sua battaglia, la sua forza, il suo coraggio. Purtroppo oggi la malattia l’ha portata via. È arrivata adesso, in questo momento, la notizia di Enrica Bonaccorti che ci ha veramente lasciato scossi. Eh sì, siamo scossi”.

In studio, le opinioniste hanno condiviso ricordi e emozioni, ricordando come la Bonaccorti fosse stata più volte ospite di Mattino Cinque: “Ha avuto una carriera straordinaria. Ha fatto tanti programmi televisivi ed è stata anche qui proprio da noi nel nostro studio. Lei era una persona cara, una persona di famiglia, possiamo dire così. Perché poi alla fine ci sono personaggi televisivi che diventano persone care di tutti noi, persone di famiglia che condividono la quotidianità con noi”.