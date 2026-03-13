La puntata di ieri di “La Volta Buona” si è aperta con un momento di grande commozione. Caterina Balivo ha voluto ricordare in diretta Enrica Bonaccorti, scomparsa poche ore prima, dedicandole un saluto speciale e accogliendo il pubblico con una sua grande foto alle spalle.

La conduttrice campana non è entrata in studio con il consueto sorriso, ma con un tono visibilmente emozionato, rendendo omaggio alla collega che aveva partecipato alla trasmissione appena un mese fa.

Il ricordo commosso di Caterina Balivo

La Balivo è apparsa visibilmente provata e ha faticato a trattenere la commozione mentre ricordava l’ultima ospitata televisiva di Enrica Bonaccorti, avvenuta il 12 febbraio 2026, proprio nel programma pomeridiano di Rai 1.

“Ben ritrovati, oggi ci ha lasciato un’amica di tutti noi, simbolo di una tv garbata, elegante, gentile”, ha esordito Caterina Balivo. “Un mese fa era stata qui con noi, si era molto divertita, era stata alla reunion delle sue ragazze di ‘Non è la Rai’, con il suo figlio televisivo, Giancarlo Magalli. Tutti però sapevamo ciò che stava affrontando”.

La conduttrice ha poi ricordato il difficile periodo che Enrica Bonaccorti stava vivendo dopo aver parlato pubblicamente della sua malattia lo scorso settembre. “Purtroppo questi mesi sono stati mesi per lei difficili, mesi dove l’abbiamo amata ancora di più. Li ha affrontati a testa alta, sempre con il suo bellissimo sorriso e il suo garbo. È incredibile pensare che un mese fa eravamo qui insieme, scherzando con lei”.

Le parole di Enrica Bonaccorti dopo l’ultima ospitata

Caterina Balivo ha poi condiviso un ricordo personale legato a quel pomeriggio trascorso insieme in studio: “La cosa che mi piace ricordare di Enrica è che lo stesso pomeriggio mi disse: ‘Che bello, grazie alla vostra trasmissione sono stata bene, ci siamo divertite e ho dimenticato, seppur per due ore, di essere malata’”.

Un ricordo che ha reso ancora più difficile trattenere l’emozione: “Oggi non è facile per noi non piangere”, ha concluso la conduttrice con la voce rotta.

Le lacrime in studio e il ricordo di Giancarlo Magalli

Nella prima parte della trasmissione è andato in onda un servizio dedicato a Enrica Bonaccorti, con le immagini della sua ultima partecipazione a La Volta Buona.

Al rientro in studio, Caterina Balivo ha provato a citare un ricordo pubblicato su La Repubblica, ma l’emozione ha preso il sopravvento. La conduttrice non è riuscita a terminare la frase ed è scoppiata in lacrime.

La regia ha quindi spostato l’inquadratura sugli ospiti in studio, tra cui Maria Teresa Ruta, visibilmente commossa. Dopo qualche secondo di silenzio è intervenuto Giancarlo Magalli, che ha cercato di aiutare la collega a riprendere la conduzione. “Eh lo so, non è facile”, ha detto il conduttore.

“Non è facile perché Enrica aveva una caratteristica molto bella. In un mondo in cui siamo tutti amici per finta, lei lo era davvero”.

“Enrica era un’amica vera”

Giancarlo Magalli ha poi ricordato il profondo rapporto umano che lo legava alla collega: “Enrica era un’amica vera. Le persone alle quali si avvicinava le riteneva davvero amiche. Io l’ho sempre vista prima come amica, che come collega. Lo penso davvero”.