Durante l’ultima puntata di Domenica In, si sono registrati alcuni momenti di tensione tra la storica conduttrice Mara Venier e il collega Teo Mammucari. La scena ha sorpreso il pubblico in studio e a casa, facendo parlare i fan sui social.

Il gesto emozionante di Mara Venier

Il tutto è iniziato quando Mara Venier, prima di congedarsi dal pubblico, ha voluto ringraziare uno dei cameraman storici dello show, Marco, che sta andando in pensione dopo 40 anni di lavoro in Rai.

Con grande emozione, la conduttrice ha preso per mano Marco e l’ha portato al centro dello studio, dedicandogli parole di sincero affetto: “Tra le tante belle storie, ce n’è una anche qui dentro. Lui è Marco, è il mio cameraman, quello che in tutti questi anni mi ha fatto i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, perché va in pensione. Voglio ringraziarlo personalmente per tutto quello che ha fatto, non solo per me, ma per questa azienda. Mi mancherai tantissimo. A nome di tutti, a lui va un grazie”. Argomenti mara venier

L’intervento di Teo Mammucari

In quel momento, Teo Mammucari è entrato in scena mostrando un cartello con la scritta: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”.

La reazione di Mara Venier non si è fatta attendere. La conduttrice ha strappato il cartello dalle mani del collega e, visibilmente infastidita, ha sbottato: “Tu sei un pirla, perché non capisci i momenti. Ci vediamo domenica prossima. Ma non si può!”.