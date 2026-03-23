Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: è nato il loro primo figlio, Gabriel. L’annuncio è arrivato direttamente su Instagram, dove la coppia ha condiviso alcuni scatti emozionanti che mostrano i primi dettagli del neonato, come la manina e il braccialetto con il suo nome.

La nascita di Gabriel: data, ora e luogo

Il piccolo Gabriel è venuto al mondo lunedì 23 marzo alle ore 9:53, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. A dare la notizia sono stati proprio l’attore e la modella, che hanno voluto condividere con i fan questo momento speciale.

Poche ore prima del parto, Delia Duran aveva pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini dell’ultimo mese di gravidanza, mostrando tutta l’emozione dell’attesa.

Il racconto social della gravidanza

Nel corso dei mesi, Alex Belli e Delia Duran hanno raccontato con spontaneità e ironia il loro percorso verso la genitorialità. Tra i momenti più divertenti:

Un video in cui l’attore, in versione “meccanico”, scherza con un rasoio sul pancione della compagna

Le immagini di Belli che prova il passeggino girando per casa dopo averlo montato

Un racconto social autentico che ha coinvolto e appassionato i fan.

Il desiderio di diventare genitori

La coppia non ha mai nascosto il forte desiderio di avere un figlio, soprattutto dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, dove erano stati tra i protagonisti più discussi.

In un’intervista rilasciata a novembre, Alex Belli aveva raccontato le difficoltà incontrate nel concepire un bambino, spiegando che avevano anche valutato il ricorso alla fecondazione assistita.

“Un dono inaspettato”: le parole di Alex Belli

“Il nostro bambino è stato un dono inaspettato”, aveva dichiarato l’attore, sottolineando anche le difficoltà del percorso di procreazione assistita: “Un’inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne. È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente”.

Un’esperienza già vissuta in passato da Belli, che aveva espresso timori legati alla complessità del processo.

Una nuova vita per la coppia

Oggi, con la nascita del piccolo Gabriel, si apre un nuovo capitolo per Alex Belli e Delia Duran. Dopo una relazione spesso al centro del gossip, la coppia celebra finalmente la realizzazione del sogno più grande: diventare genitori.