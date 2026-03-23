Fervono i preparativi per la nuova edizione di X Factor Italia. I casting sono già iniziati e a breve prenderanno il via anche le audizioni tradizionali. Dietro le quinte, però, si lavora soprattutto alla composizione della giuria, tra conferme importanti e un addio che sembra ormai certo.

Giuria X Factor 2026: conferme e un’uscita eccellente

Secondo le ultime indiscrezioni, sarà confermata alla conduzione Giorgia, mentre al tavolo dei giudici dovrebbero tornare Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Diversa invece la situazione per Achille Lauro, che sembra intenzionato a lasciare il talent. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la scelta non sarebbe legata a tensioni con la produzione, ma a nuovi progetti artistici, tra cui un film scritto e diretto dallo stesso artista.

Anche Giuseppe Candela ha confermato l’indiscrezione: Lauro vivrebbe un momento d’oro della sua carriera e avrebbe deciso di concentrarsi su concerti e altri impegni professionali.

Perché Achille Lauro lascia X Factor

L’addio non arriva del tutto inaspettato. Già nel 2025, ospite a Deejay Chiama Italia, il cantante aveva espresso dubbi sul suo ritorno, sottolineando la volontà di dedicarsi a nuovi progetti, tra cui un tour nei palazzetti.

Le possibilità di un ripensamento last minute sembrano molto basse: la produzione avrebbe già avviato i provini per trovare un sostituto all’altezza.

Chi potrebbe sostituire Achille Lauro? I nomi in corsa

Tra le ipotesi più discusse c’è il ritorno di Manuel Agnelli, storico giudice del programma. Tuttavia, lo stesso frontman degli Afterhours ha dichiarato in passato di non sentire la mancanza del talent, definendolo oggi più televisivo che musicale.

Altri possibili nomi sono Levante e Malika Ayane, entrambe reduci da esperienze recenti a Sanremo.

Più difficile invece un ritorno di Victoria Cabello, che ha dichiarato di non essersi trovata a suo agio nel contesto del programma. Allo stesso modo, appare improbabile rivedere Arisa, ormai presenza stabile a The Voice of Italy al fianco di Antonella Clerici.