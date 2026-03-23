Benedetta Stocchi è stata una delle protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello, creando scalpore per la sua vicinanza a Domenico D’Alterio e per il triangolo con la fidanzata di lui, Valentina Piscopo.

A diversi mesi dalla sua esperienza televisiva, Benedetta ha preso le distanze da Domenico e Valentina, concentrandosi su nuovi progetti e sull’amore, voltando pagina con determinazione.

La prima esperienza in tv

Intervistata da Giada Di Miceli per la trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, Benedetta ha raccontato: "Il Grande Fratello è stata la mia prima esperienza in tv. È stata bellissima, mi sono goduta ogni momento e porto con me tantissime emozioni e consapevolezza. È stata un’esperienza indescrivibile, molto forte ma davvero bella".

Ha aggiunto quanto questa esperienza l’abbia fatta crescere: "Mi porto a casa tutte le emozioni vissute dentro la casa, sia quelle belle che quelle difficili, e i legami importanti che si sono creati. È un percorso che ti fortifica e ti dà maggiore consapevolezza".

I legami più importanti dentro la Casa

Benedetta ha rivelato i nomi degli ex coinquilini con cui è rimasta in contatto: Anita Mazzotta, vincitrice del Grande Fratello, Giulia Soponariu e Donatella Mercoledisanto.

"Li sento tutti un po’, qualcuno di più e qualcuno di meno. Con Anita c’è stato un legame speciale fin dal primo giorno". Argomenti grande fratello

Nessun interesse per Domenico D’Alterio

Smentendo le voci su un possibile flirt, Benedetta ha chiarito: "Se ci fosse stata una cotta per Domenico, l’avrei detto senza problemi. In realtà, non c’è mai stata questa storia d’amore di cui tutti parlavano. Non mi piaceva assolutamente".

Il rapporto con Valentina Piscopo

Riguardo a un possibile ritorno di fiamma tra Domenico e Valentina Piscopo, Benedetta ha commentato: "Se loro tornassero insieme sarei contentissima. Credo che ci sia stato un riavvicinamento".

L’amore con Alessio

Benedetta ha parlato per la prima volta della sua nuova storia d’amore: "Alessio è una persona molto importante, anzi importantissima per me. È il mio principe, così lo chiamo. Ci siamo conosciuti un anno fa in un locale, ci sono stati alti e bassi, ma dopo la mia uscita dalla Casa ci siamo ritrovati. Oggi stiamo insieme da circa cinque mesi e il nostro rapporto è bellissimo".

Grande Fratello, visto dall’esterno

Infine, Benedetta ha raccontato le emozioni nel seguire la nuova edizione del reality: “Seguirò questo GF. Guardarlo oggi, dopo aver vissuto quell’esperienza, è stato veramente forte e indescrivibile".