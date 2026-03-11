Negli ultimi giorni chi segue sui social diversi volti noti della televisione e del web avrà notato un curioso dettaglio: molti profili hanno cambiato l’immagine con una icona a sfondo blu raffigurante il volto di un Cane, di un Lupo o di un Coniglio. Non si tratta di una semplice trovata grafica, ma di un indizio legato al nuovo reality game The 50 Italia, in arrivo in primavera su Prime Video.
Il programma promette di mescolare reality, strategia e prove fisiche, con un meccanismo di gioco innovativo e una novità assoluta: il montepremi finale potrebbe vincerlo uno spettatore da casa.
Come funziona The Fifty Italia
Il format è semplice ma ricco di dinamiche. 50 concorrenti, tra personaggi televisivi, influencer e creator digitali italiani, saranno riuniti all’interno di un castello medievale. Qui dovranno affrontare una serie di prove fisiche e mentali per conquistare vantaggi e mettere in difficoltà gli avversari.
A controllare tutto ci sarà un misterioso padrone di casa: il Leone, figura simbolica che osserverà dall’alto le strategie dei concorrenti e commenterà alleanze, rivalità e colpi di scena.
I partecipanti saranno divisi in tre squadre:
- Cani
- Lupi
- Conigli
Le squadre che vinceranno le sfide potranno mettere a rischio i rivali sconfitti, generando inevitabilmente tensioni, cambi di alleanze e nuove strategie tra i concorrenti.
La grande novità: il premio può vincerlo uno spettatore
Uno degli elementi più innovativi di The 50 Italia riguarda il coinvolgimento diretto del pubblico.
Durante le puntate apparirà sullo schermo un QR code che permetterà agli spettatori di scegliere il proprio concorrente preferito.
Il meccanismo è semplice:
- gli spettatori votano il concorrente che ritengono possa vincere
- se quel concorrente arriverà davvero alla vittoria finale
- lo spettatore parteciperà a un’estrazione finale certificata da un notaio
Il vincitore dell’estrazione porterà a casa l’intero montepremi accumulato dai concorrenti durante le prove, fino a un massimo di 50.000 euro.
Il cast di The Fifty Italia
Il cast del nuovo game show di Prime Video è estremamente variegato e include volti noti dei reality, della televisione e dei social.
Ex concorrenti del Grande Fratello
Dal mondo del Grande Fratello arrivano diversi protagonisti molto conosciuti dal pubblico:
- Helena Prestes
- Floriana Secondi
- Edoardo Tavassi
- Francesca Cipriani
- Mila Suarez
- Paola Caruso
- Shaila Gatta
- Antonella Elia
- Antonella Mosetti
- Eva Grimaldi (insieme alla moglie Imma Battaglia)
- Matteo Diamante
I volti di Temptation Island
Dal reality delle tentazioni arrivano invece:
- Francesco Chiofalo
- Simone Dell’Agnello
- Tony Renda
- Jenny Guardiano
- Alessia Pascarella
- Maika Randazzo
I protagonisti degli altri reality
Nel cast troviamo anche concorrenti provenienti da altri programmi molto popolari:
- Valerio Scanu (da Amici)
- Drusilla Gucci (dall’Isola dei Famosi)
- Paolo Noise (dall’Isola dei Famosi)
- Khady Gueye (dall’Isola dei Famosi)
Influencer, creator e personaggi del web
A completare il gruppo c’è una lunga lista di influencer, youtuber e tiktoker molto seguiti online:
- Clizia De Rossi
- Federico Fashion Style
- Lucrezia Borlini
- Nozzolino
- Eva Giusti
- La Giss
- Giancarlo Danto
- Claudia Dorelfi
- Il Defe
- Giorgio Ramondetta
- Giulia Scarano
- Twins Porta
- Federico Fusca
- LaCindina
- Lucky John
- Aurora Baruto
- Gianmarco Zagato
- Nicole Pallado
- Giulia Sara Salemi
- Valerio Mazzei
- Sespo
- Il Musazzi
- Panda Boi
- Jhonatan Mujica
- Merisiel Irum
- Alex Caniggia
- Giorgia Yin
- Max Felicitas