The Fifty Italia è il nuovo game show di Prime Video che porta sullo schermo 50 concorrenti tra volti noti della televisione, influencer e creator digitali. I partecipanti saranno divisi in squadre – Cani, Lupi e Conigli – e dovranno affrontare prove fisiche e mentali all’interno di un castello medievale, sotto lo sguardo attento e misterioso del Leone, padrone di casa e osservatore delle strategie e delle alleanze tra i concorrenti.

Il cast è ricco e variegato: dai protagonisti del Grande Fratello come Helena Prestes e Antonella Elia, ai volti di Temptation Island e Amici, fino a youtuber, tiktoker e influencer come Clizia De Rossi, Federico Fashion Style e Alex Caniggia. Tra strategie, rivalità e colpi di scena, The 50 Italia promette un’esperienza di intrattenimento unica, dove la competizione non è solo tra i concorrenti, ma anche tra chi guarda da casa.