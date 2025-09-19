Shaila Gatta e Helena Prestes, entrambe ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, tornano sotto i riflettori nel nuovo reality show targato Amazon Prime Video, dal titolo "The Fifty". Le due donne, protagoniste di frequenti scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia, sembrerebbero aver deciso di mettere da parte le vecchie ruggini.

Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, le due ex gieffine avrebbero seppellito l’ascia di guerra durante le riprese del nuovo programma. Una riconciliazione inaspettata che arriva dopo mesi di silenzio e tensioni.

Shaila rompe il silenzio sulla rottura con Lorenzo Spolverato

Sempre Pugnaloni rivela un retroscena destinato a far discutere. Durante le registrazioni di "The Fifty", Shaila Gatta avrebbe parlato apertamente con Helena della fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato, nata proprio all’interno del Grande Fratello e conclusasi durante la finale dello scorso 31 marzo. “Shaila Gatta ha rotto il silenzio su una sua relazione passata – scrive Pugnaloni – dichiarando senza mezzi termini di essersi liberata di una 'bella tossicità' decidendo di non proseguire la storia con lui”.

Ma non finisce qui: sempre secondo le indiscrezioni, Lorenzo Spolverato sarebbe stato contattato per partecipare al reality, ma avrebbe rifiutato proprio per la presenza di Shaila.

"The Fifty": il nuovo reality in stile thriller

Il reality, prodotto da Banijay e in arrivo nella primavera 2026 su Amazon Prime Video, inizialmente si chiamava "The Social Hero", ma il titolo è stato modificato in "The Fifty". Come anticipato da Fanpage.it, il nome del programma deriva dal numero dei concorrenti: 50 partecipanti vivranno insieme in un castello, sfidandosi in prove a eliminazione continua.

Ambientazione dark e prove da thriller

Il format promette un’atmosfera carica di tensione e mistero. I concorrenti sono sistemati in camerate da almeno dieci persone, in un castello dominato da figure mascherate – cani, conigli, volpi, tutte vestite di nero – incaricate di scortarli verso le prove.

A guidare il gioco è una figura enigmatica: "il leone", che con voce contraffatta prende decisioni cruciali sul destino dei concorrenti.

Esempi di sfide previste:

Il gioco della sedia

Gonfiare palloncini fino a farli scoppiare

Attraversare un labirinto al buio con occhiali che riducono la vista

Chi vince le sfide ottiene il potere di mettere a rischio eliminazione alcuni compagni, cambiando gli equilibri del gioco.

Montepremi: 50mila euro... ma per un follower!

Una delle particolarità più curiose del format riguarda il montepremi: 50.000 euro in palio, che non andranno al concorrente vincitore, ma a un follower dell’influencer che trionferà. Un’idea innovativa che punta a coinvolgere direttamente il pubblico online.

Il cast: tra influencer e volti noti della TV

Il cast di "The Fifty" unisce influencer, creator di TikTok e volti noti del piccolo schermo. Tra i nomi già trapelati: