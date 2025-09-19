Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dello speciale Temptation Island E Poi…, lo spin-off del celebre docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che racconta cosa è accaduto alle coppie protagoniste dell’ultima edizione, una volta spente le telecamere del villaggio.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: la verità dopo il falò

A catalizzare l’attenzione del pubblico è stata la vicenda della coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Dopo la rottura burrascosa avvenuta nel programma – complice il flirt tra Lucia e il tentatore Andrea Marinelli – i due si sono rivisti durante l’estate. Tuttavia, nessuna riconciliazione è andata in porto.

Anzi, Rosario ha preso una decisione piuttosto drastica: accettare il trono a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

Lucia interrompe il trono di Rosario

Ma il nuovo percorso televisivo di Rosario è durato pochissimo. Appena il tempo di sedersi sulla poltrona rossa, ed ecco entrare Lucia, pronta a sganciare la bomba: “Sono stata in intimità con Rosario fino a pochi giorni fa”. Un’affermazione che ha lasciato tutti di stucco, mettendo in dubbio la sincerità del ragazzo e interrompendo bruscamente la sua avventura nel programma.

Andrea Marinelli attacca Lucia

A commentare quanto accaduto ci ha pensato anche Andrea Marinelli, l'ex tentatore con cui Lucia aveva instaurato un forte legame durante Temptation Island. Le sue parole non sono passate inosservate: “Forse Lucia è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere!”.

Lucia risponde e svela un retroscena su Andrea

Le dichiarazioni di Andrea sono diventate virali sui social, ma non tutti le hanno apprezzate. Qualcuno ha commentato: “La ramanzina dal tentatore anche no”. Una frase che ha ricevuto l’immediata risposta di Lucia Ilardo, che ha colto l’occasione per rivelare un dettaglio inedito sul conto dell’ex tentatore: “Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”.