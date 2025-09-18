Amazon Prime Video sta registrando un nuovo reality show che promette scintille. Inizialmente il titolo provvisorio scelto dalla produzione Banijay era The Social Hero, ma ora sembrerebbe sostituito con The Fifty. Non è ancora chiaro se questo nome resterà definitivo fino alla messa in onda, prevista per la primavera 2026.

Perché si chiama The Fifty?

Come svela Fanpage.it, il titolo prende ispirazione dal numero dei partecipanti: 50 concorrenti che vivono in un castello e si affrontano in prove a eliminazione continua.

Il format: prove, maschere e ambientazione da thriller

Le riprese si svolgono in un castello, con concorrenti sistemati in camerate da almeno dieci persone. A movimentare l’atmosfera ci sono figure misteriose vestite di nero e con maschere di animali – cani, conigli e volpi – incaricate di scortare i partecipanti alle prove.

A guidare il gioco, la figura enigmatica del “leone”, che con voce contraffatta decide le sorti dei concorrenti.

Le sfide, racconta ancora Fanpage.it, spaziano da giochi semplici ma competitivi:

il gioco della sedia ,

, gonfiare palloncini fino a farli scoppiare,

fino a farli scoppiare, attraversare un labirinto al buio con occhiali che riducono la vista.

Chi vince ottiene il potere di mettere a rischio eliminazione alcuni compagni.

Il montepremi: 50mila euro per un follower?

Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, in palio ci sarebbe un montepremi di 50mila euro, che può ridursi a seconda delle sfide perse. La particolarità è che non sarebbe destinato al concorrente vincitore, bensì a un follower dell’influencer che trionferà nel gioco.

Il cast: influencer e volti noti della tv

Il cast unisce influencer, volti televisivi e creator di TikTok. Tra i nomi trapelati:

Helena Prestes

Shaila Gatta

Antonella Elia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia

e Floriana Secondi

Valerio Mazzei

Edoardo Esposito (Sespo)

Alex Caniggia

Francesca Cipriani

Niccoló e Matteo Porta

Federico Fashion Style

Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci

Antonella Mosetti

Mila Suarez

Maika Randazzo

Francesco Nozzolino

Alessia Pascarella

Tony Renda

Jenny Guardiano

Paola Caruso

Matteo Diamante

Il Musazzi

Alcuni concorrenti, fa notare Fanpage.it, sarebbero già stati eliminati e hanno ripreso la loro attività sui social.