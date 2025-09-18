La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è iniziata sotto le telecamere del Grande Fratello VIP nel 2020, quando tra sguardi complici e intese crescenti è nata una relazione che ha subito acceso l’interesse del pubblico. Dopo l’uscita dalla Casa, i due hanno cercato di costruire un rapporto lontano dai riflettori, affrontando insieme le sfide della vita reale.

Tuttavia, non sono mancati momenti di difficoltà: la coppia ha vissuto alcune crisi importanti, rese pubbliche in più occasioni, che hanno messo alla prova la solidità del loro legame. Differenze caratteriali, incomprensioni e la pressione mediatica hanno più volte fatto pensare a una possibile rottura.

Ma nonostante tutto, Pierpaolo e Giulia hanno scelto di ricominciare, dimostrando che l’amore, quando è autentico, può superare anche le turbolenze più complesse. A suggellare questo percorso fatto di alti e bassi è arrivata, nel 2024, la nascita del loro primo figlio, Kian — un momento di rinascita che ha rafforzato il loro rapporto e segnato l’inizio di una nuova fase, più matura e consapevole, della loro storia insieme.

E il matrimonio? Lo scorso febbraio, Alberto Dandolo sul settimanale Oggi aveva rivelato che i Prelemi erano pronti a convolare a nozze: “Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano i fiori d’arancio: le nozze saranno entro l’anno”. Tuttavia, almeno per il momento, i tempi non sarebbero ancora maturi. A parlarne è stato lo stesso Pierpaolo ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta. “Ma quando ti sposi?”, ha chiesto il conduttore del programma pomeridiano di Rai 1. “Ci arriveremo pian piano – ha risposto l’ex gieffino -. Chi sta aspettando chi? Non lo so, l’iniziativa dovrò prenderla io. Sto aspettando di avere un prete che sia clemente con gli orari!”.