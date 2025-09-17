Dopo il successo di titoli cult come LOL – Chi Ride è Fuori e Celebrity Hunted – Caccia All’Uomo, il colosso dello streaming Prime Video torna a puntare sull’intrattenimento puro e senza filtri. Dopo aver prodotto show come Red Carpet – Vip Al Tappeto e Holiday Crush, e il premiatissimo The Traitors (fresco vincitore di un Emmy Awards come Miglior Reality Show in America), arriva ora un nuovo format: The Social Hero.
Cos’è The Social Hero e come funziona
Le registrazioni del programma sono attualmente in corso, precisamente dal 15 al 22 settembre. Si tratta di un reality a eliminazione, prodotto da Banijay, in cui un gruppo di personaggi famosi verrà rinchiuso in una casa per una settimana, sfidandosi in prove di abilità fisica, sportiva e cultura generale. Le eliminazioni saranno determinate esclusivamente dai risultati delle sfide, senza votazioni del pubblico o nomination.
Il cast: influencer e volti noti, tra ex e rivalità
A rendere ancora più interessante il format è la scelta di un cast altamente "esplosivo", composto da personaggi social con rapporti personali complessi. Secondo quanto riportato da FanPage, i protagonisti di The Social Hero saranno:
- Francesco Chiofalo e l’ex fidanzata Drusilla Gucci (clicca QUI per la reazione della fidanzata attuale Manuela Carriero)
- Tony Renda e l’ex Jenny Guardino
- Maika Randazzo e Alessia Pascarella (note per aver partecipato a Temptation Island)
- Federico Fashion Style
- Antonella Mosetti
- Mila Suarez e Francesco Nozzolino
Non finisce qui: secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbero in arrivo anche Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime rivali durante l’ultima edizione del Grande Fratello.
Il mix di personalità promette scintille e tensioni, rievocando il trash iconico dei reality Mediaset, ma con la firma internazionale di Prime Video.
Quando esce The Social Hero?
La messa in onda del programma è prevista per la primavera 2026, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’alternativa leggera, dinamica e ricca di colpi di scena.
Quanto guadagnano i concorrenti
Sul fronte economico, come svela FanPage, i partecipanti ricevono:
- Un gettone di presenza variabile, in base alla loro popolarità social: si va da 1.000-1.500 euro fino a 8.000-9.000 euro
- 500 euro per ogni giorno trascorso nella casa
- Un bonus extra per chi supera il quinto giorno, proporzionato al gettone iniziale
Infine, la classifica finale determinerà i vincitori:
- 10.000 euro al primo classificato
- Premi in denaro anche per secondo e terzo posto