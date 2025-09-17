Dopo il successo di titoli cult come LOL – Chi Ride è Fuori e Celebrity Hunted – Caccia All’Uomo, il colosso dello streaming Prime Video torna a puntare sull’intrattenimento puro e senza filtri. Dopo aver prodotto show come Red Carpet – Vip Al Tappeto e Holiday Crush, e il premiatissimo The Traitors (fresco vincitore di un Emmy Awards come Miglior Reality Show in America), arriva ora un nuovo format: The Social Hero.

Cos’è The Social Hero e come funziona

Le registrazioni del programma sono attualmente in corso, precisamente dal 15 al 22 settembre. Si tratta di un reality a eliminazione, prodotto da Banijay, in cui un gruppo di personaggi famosi verrà rinchiuso in una casa per una settimana, sfidandosi in prove di abilità fisica, sportiva e cultura generale. Le eliminazioni saranno determinate esclusivamente dai risultati delle sfide, senza votazioni del pubblico o nomination.

Il cast: influencer e volti noti, tra ex e rivalità

A rendere ancora più interessante il format è la scelta di un cast altamente "esplosivo", composto da personaggi social con rapporti personali complessi. Secondo quanto riportato da FanPage, i protagonisti di The Social Hero saranno:

Francesco Chiofalo e l’ex fidanzata Drusilla Gucci (clicca QUI per la reazione della fidanzata attuale Manuela Carriero )

e l’ex fidanzata (clicca QUI per la reazione della fidanzata attuale ) Tony Renda e l’ex Jenny Guardino

e l’ex Maika Randazzo e Alessia Pascarella (note per aver partecipato a Temptation Island)

e (note per aver partecipato a Temptation Island) Federico Fashion Style

Antonella Mosetti

Mila Suarez e Francesco Nozzolino

Non finisce qui: secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbero in arrivo anche Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime rivali durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

Il mix di personalità promette scintille e tensioni, rievocando il trash iconico dei reality Mediaset, ma con la firma internazionale di Prime Video.

Quando esce The Social Hero?

La messa in onda del programma è prevista per la primavera 2026, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’alternativa leggera, dinamica e ricca di colpi di scena.

Quanto guadagnano i concorrenti

Sul fronte economico, come svela FanPage, i partecipanti ricevono:

Un gettone di presenza variabile , in base alla loro popolarità social: si va da 1.000-1.500 euro fino a 8.000-9.000 euro

, in base alla loro popolarità social: si va da fino a 500 euro per ogni giorno trascorso nella casa

Un bonus extra per chi supera il quinto giorno, proporzionato al gettone iniziale

Infine, la classifica finale determinerà i vincitori: