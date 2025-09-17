Li avevamo lasciati a litigare furiosamente nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, ma Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci torneranno presto insieme – almeno sul piccolo schermo. La prossima primavera, i due saranno protagonisti del nuovo reality di Prime Video, The Social Hero, attualmente in fase di registrazione.

La storia d’amore e la rottura

Dopo l’esperienza in Honduras di Drusilla Gucci, lei e Francesco Chiofalo avevano iniziato una relazione che però non è mai stata ben vista dalla famiglia Gucci. Lo scorso estate, la stessa Drusilla aveva annunciato la fine del loro rapporto: “Ho deciso di interrompere la relazione perché il sentimento da parte mia era finito. Lasciarsi era la cosa migliore da fare. Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di piccole cose che hanno portato alla fine del mio sentimento. Sicuramente eravamo troppo diversi. Non condividevamo passioni e argomenti di alcun tipo. Avevamo principi e obiettivi troppo diversi”.

Nonostante la separazione fosse sembrata pacifica, nei mesi successivi non sono mancati scontri tra i due, specialmente dopo che Chiofalo ha iniziato una nuova relazione con Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne.

Lo spoiler di Manuela Carriero su The Social Hero

La presenza di Francesco Chiofalo nel reality di Prime Video è stata svelata proprio da Manuela Carriero sui social. Rispondendo a una domanda di un follower su un possibile motivo di gelosia per la partecipazione del suo fidanzato insieme all’ex Drusilla, Manuela ha risposto con serenità: “Non sono affatto preoccupata per questa nuova esperienza di Francesco. Al contrario, sono estremamente felice per lui e mi auguro che si diverta. Nel nostro settore, è piuttosto comune imbattersi in ex partner durante eventi, feste o reality show”.

Ha inoltre sottolineato la sua maturità e sicurezza nella relazione, dichiarando fiducia nei valori e nella fedeltà del compagno, pur precisando che non perdonerebbe mai un tradimento.

The Social Hero: cosa aspettarsi dal reality

Secondo le anticipazioni riportate da FanPage, The Social Hero prevede eliminazioni dirette dopo prove di abilità fisiche e di cultura generale. La competizione sarà quindi molto serrata. L’ingresso di queste figure così note e con un passato burrascoso promette scintille, e non solo tra prove e giochi, ma anche per i retroscena e le tensioni personali che inevitabilmente emergeranno.