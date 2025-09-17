Da settimane si rincorrevano i rumor su una presunta crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti, e adesso sembra arrivata la conferma definitiva: la storia tra i due è finita.

La lite al Tanka Village e il silenzio della coppia

Tutto è iniziato circa un mese fa, quando sono iniziate a circolare indiscrezioni su una lite avvenuta in pubblico sulla spiaggia del Tanka Village, in Sardegna. Nonostante la portata dei pettegolezzi, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno preferito non commentare, mantenendo il silenzio sui social e durante le apparizioni pubbliche.

Le minacce ricevute da Corti

La scorsa settimana, però, è stato Stefano Corti a tornare alla ribalta sui social, pubblicando un video in cui denuncia minacce anonime ricevute da lui, dai suoi figli e dalla sua compagna: “Stiamo ricevendo minacce pesanti da un numero anonimo”, ha raccontato l’inviato de Le Iene, senza tuttavia fare riferimenti diretti alla crisi con la Atzei.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia

Tre giorni dopo il video di Corti, il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua rubrica "Chicchi di Gossip", ha rilasciato un’ulteriore indiscrezione: “Stefano Corti è stato visto a cena con un’altra donna, in atteggiamenti molto amichevoli”.

Non solo parole: Parpiglia ha anche pubblicato le foto della serata, scattate presso l’Osteria Billis, a Tortona, lo scorso 14 settembre. Nelle immagini, Corti appare in atteggiamenti confidenziali con una donna che – secondo quanto riportato – non sarebbe affatto una sconosciuta, bensì una vecchia conoscenza, già apparsa in passato in un suo servizio per Le Iene.

La reazione di Bianca Atzei

Contattata da Parpiglia prima della pubblicazione delle foto, Bianca Atzei ha risposto con sorpresa e un tono visibilmente provato: “Ma davvero erano a cena insieme?”. Quando il giornalista le ha confermato l’esistenza delle immagini, la cantante ha replicato: “Pubblicatele pure, non mi interessa, per me non è un momento facile”. Una risposta che suona come una conferma definitiva della rottura. “La storia tra i due è finita”, ha concluso Parpiglia.