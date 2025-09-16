Giulia De Lellis ha sempre mostrato una certa disponibilità verso i gossip che la riguardano. Nonostante non ami rispondere direttamente agli articoli sulla sua vita privata, ha sempre affrontato i pettegolezzi con una buona dose di ironia, anche quando si trattava di commenti spiacevoli su di lei o sul compagno Tony Effe.

Dalle risate alla rabbia: quando il gossip va oltre il limite

Nelle ultime settimane, però, i toni si sono decisamente inaspriti. A inizio mese, quando era circolata la voce che Giulia avesse già partorito, lei stessa aveva scherzato sulla cosa, pubblicando nelle sue storie un’immagine divertente con un filtro sul volto e spiegando che la sua assenza dai social era dovuta a problemi con il telefono, non ad altro.

Tuttavia, pochi giorni dopo, la situazione è degenerata: con toni molto più diretti, Giulia De Lellis si è sfogata contro chi speculava sulla nascita della figlia di Alessandro Amoroso, Penelope.

La lettera contro il finto annuncio del parto

Il momento di rottura è arrivato con un post, chiaramente falso, che annunciava la nascita di sua figlia Priscilla. Giulia ha espresso il suo profondo shock, definendo folle quanto accaduto e inaccettabile che qualcuno abbia giocato su qualcosa di così intimo e prezioso.

Ha ribadito con fermezza che la bambina nella foto non era sua figlia e ha parlato di “mancanza di umanità” per chi ha rubato la foto di una neonata per un uso così meschino.

Una violenza inaccettabile

Giulia De Lellis ha anche raccontato di ricevere innumerevoli messaggi in cui le si chiedeva la data del parto, nonostante lei desiderasse mantenere la notizia privata. Concludendo il suo sfogo, ha scritto: “Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o, peggio, una perdita è una violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di ‘personaggi pubblici’. Datevi una ca**o di regolata”.