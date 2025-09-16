Nella prima puntata di Temptation Island e poi, andata in onda ieri sera, il pubblico ha finalmente scoperto cosa è successo dopo l’estate tra le coppie protagoniste del reality. In particolare, al centro dell’attenzione ci sono stati:

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo

e Marco Raffaelli e Denise Rossi

e Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni

Ma a catalizzare l'interesse del pubblico è stata soprattutto la vicenda tra Rosario e Lucia, che ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela post-programma.

Rosario Guglielmi svela tutto: “Sono allibito da Lucia”

In una serie di video registrati ad agosto, Rosario Guglielmi – che nel frattempo è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne – ha raccontato la sua versione dei fatti, puntando il dito contro la ex fidanzata Lucia Ilardo: “Come se non bastasse quello che già aveva fatto, si è guardata la puntata finale di Temptation Island con i tentatori. Sì, ha organizzato una serata con i single. Io sono allibito dai suoi comportamenti e dal fatto che non capisce quanto mi possa far male”.

Rosario ha poi aggiunto dettagli ancora più pesanti: “Si è vista con il single Salvatore all’aeroporto, poi anche con Francesco. E poi con Andrea. So che con lui c’è stato un rapporto, ma non mi specifica bene cosa. Anche con Salvatore mi ha mentito. Da persone in comune ho scoperto che con lui non c’è stato solo un bacio”.

La replica di Lucia Ilardo: “È stato solo un momento con Salvatore”

Dopo aver visto le clip dell’ex fidanzato, Lucia Ilardo ha deciso di rompere il silenzio, cercando di chiarire la sua posizione e minimizzare il legame con Salvatore: “Io gli ho confessato tutti i dettagli successi con Andrea e gli ho fatto capire che mi stava nascendo una curiosità nei confronti di Salvatore. Ho provato a dirgli di ripartire da zero. Mi sono assunta le mie responsabilità”.

Ma, secondo Lucia, Rosario non era disposto a perdonare: “Lui invece di rilassarsi continuava a ripetermi: ‘Che cosa hai fatto con Andrea?’, ‘Che cosa hai fatto con Salvatore?’... Cosa è successo con Salvatore? L’ho visto a Palermo, ma tra noi c’è stata solo un’amicizia, un feeling. Non un interesse spropositato. Diciamo che è stato un momento”.

Rosario rincara la dose: “Anche con Andrea non c’è stato solo un bacio”

Non convinto dalle giustificazioni, Rosario ha incontrato Filippo Bisciglia per raccontare altri dettagli ancora inediti: “Con Andrea non c’è stato solo un incontro. Ho visto anche delle foto con Salvatore, poi con Francesco. Una sera incontro Lucia a Posillipo e lì finalmente mi dice la verità: con Andrea non c’è stato solo un bacio. Non mi ha nemmeno chiesto scusa”.

Rosario si è detto deluso e scioccato dal comportamento di Lucia: “Non ho avuto nemmeno il tempo di metabolizzare la cosa con Andrea, che è saltato fuori Salvatore. Le ho chiesto se ci fosse stato qualcosa con lui, mi ha detto di no… e poi ha ammesso che c’era un interesse”.