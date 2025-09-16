Ieri è andata in onda la puntata speciale di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, che ha accompagnato i telespettatori nel viaggio post-programma delle coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality dei sentimenti di Canale 5.

Sarah e Valerio: tra farfalle nello stomaco e confusione

La prima coppia a essere raccontata è quella formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. La loro partecipazione nasceva dal desiderio di Sarah di ricevere maggiori attenzioni. Tuttavia, nel villaggio, Valerio ha scoperto che la fidanzata si era frequentata con altri ragazzi, sentendosi trascurata a sua volta.

Durante il percorso, Valerio si è avvicinato sempre più alla tentatrice Ary, con la quale ha deciso di continuare la conoscenza anche dopo essere uscito da solo dal programma.

Nel corso della puntata speciale, Ary si è presentata da sola e ha visionato alcuni video inediti:

5 agosto : Valerio racconta di aver rivisto Sarah e di aver provato “le farfalle nello stomaco”; c’è stato un bacio e un momento di intimità.

: racconta di aver rivisto e di aver provato “le farfalle nello stomaco”; c’è stato un bacio e un momento di intimità. Poco dopo, Valerio ha ricontattato Ary dicendole che gli era mancata. Lei, ignara del riavvicinamento con Sarah , gli ha dato un'altra opportunità.

ha ricontattato dicendole che gli era mancata. Lei, ignara del riavvicinamento con , gli ha dato un'altra opportunità. 14 agosto : Sarah afferma che, dopo quell’incontro, Valerio non ha più cercato contatti con lei, ma dai social ha scoperto che era con Ary e altre ragazze.

: afferma che, dopo quell’incontro, non ha più cercato contatti con lei, ma dai social ha scoperto che era con e altre ragazze. 22 agosto : Valerio è in vacanza in Sardegna con altri ex partecipanti e Ary . Si dichiara confuso , senza intenzione di una relazione seria con la tentatrice.

: è in vacanza in Sardegna con altri ex partecipanti e . Si dichiara , senza intenzione di una relazione seria con la tentatrice. 5 settembre: Valerio chiarisce di provare ancora dei sentimenti per Sarah, ma di non fidarsi più di lei. Ha deciso di non tornare con l’ex né continuare la relazione con Ary, nonostante le emozioni provate.

Ary, visibilmente scossa, ammette di essersi innamorata di lui, ma decide di chiudere la relazione.

In seguito, è arrivata Sarah, che ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda e sulla vacanza tra Valerio e Ary. Lei ha dichiarato di aver atteso invano una risposta dal suo ex. In un video recente, scopre che Valerio è ancora incerto, ma non si sente più coinvolta: “Non riconosco più il Valerio che amavo”.

Infine, Valerio ha spiegato di voler fare una scelta razionale: nonostante provi ancora affetto per Sarah, ha deciso di stare da solo, per rispetto verso sé stesso e verso le due ragazze coinvolte.

Denise e Marco: una separazione inevitabile

La seconda coppia, Denise e Marco, ha vissuto un percorso travagliato. Dopo l’uscita da solo di Marco, Denise aveva chiesto un falò di confronto straordinario, uscendo insieme a lui.

Tuttavia, a distanza di un mese, i due si sono lasciati definitivamente, una scelta presa soprattutto da Marco. Denise, delusa, ha accettato con fatica ma ha deciso di voltare pagina, affermando: “Ho capito che Marco non è l’uomo che voglio al mio fianco”.

Dal canto suo, Marco ha ammesso di aver ripreso in mano la propria vita, pur sentendo il peso del dover ricominciare da capo. Nonostante il dolore, ha espresso ottimismo per il futuro, sognando ancora una famiglia e la possibilità di diventare padre.

Lucia e Rosario: giochi, tradimenti e nuovi inizi

Terza e ultima coppia della serata: Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Nel villaggio, Lucia si era avvicinata al single Andrea, ma solo per suscitare una reazione nel fidanzato. Il suo intento era scherzoso, ma non fu ben accolto da Rosario, che chiese un falò anticipato e uscì con lei.

Tuttavia, un mese dopo, Rosario ha scoperto che Lucia aveva rivisto Andrea di nascosto e ha deciso di chiudere la relazione.

Durante l’estate, Rosario ha inviato messaggi alla redazione, esprimendo rabbia e delusione. Lucia ha poi chiarito che l’incontro con Andrea era avvenuto durante un soggiorno a Napoli, in amicizia.

Successivamente, i due hanno trascorso una notte insieme, cercando un punto d’incontro. Tuttavia, Lucia ha iniziato a provare curiosità per Salvatore, un altro single, con cui si è poi incontrata, mantenendo però un rapporto solo amichevole.

Lucia, pur delusa dall’epilogo, ha ammesso che sarebbe pronta a ricominciare con Rosario se ci fosse l’opportunità. Ma Rosario, dopo aver visto i video di Lucia, è rimasto fermo nella sua decisione di chiudere. Un colpo di scena è arrivato con un video del 27 agosto, in cui la madre di Lucia racconta una telefonata avuta con Rosario, in cui lui avrebbe detto di amare ancora la figlia e che aveva bisogno di aiuto. Davanti a Filippo, Rosario ha confermato di provare sentimenti per Lucia, ma di non essere più innamorato. L’ultimo video del 4 settembre mostra Lucia, in lacrime, mentre lascia la casa di Rosario a Milano. “Le voglio bene, ma non posso più stare con lei", ha dichiarato Rosario.

Un nuovo inizio: Rosario sul trono

Prima di congedarsi, Filippo ha mostrato a Rosario il trono di Uomini e Donne. Dopo una lunga riflessione, Guglielmi ha accettato di sedersi, pronto a intraprendere un nuovo percorso televisivo.