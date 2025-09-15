Una delle coppie più amate delle ultime edizioni di Uomini e Donne è stata senza dubbio quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Dopo mesi di conoscenza all’interno del programma, Brando scelse di uscire dal dating show insieme a Raffaella, dando il via a una relazione che, agli occhi dei fan, sembrava destinata a durare.

Un amore nato sotto i riflettori

Nei mesi successivi alla scelta, la coppia appariva affiatata e felice: tra vacanze condivise, momenti quotidiani sui social e siparietti divertenti, i due erano seguitissimi dai fan, che li hanno sempre sostenuti con grande entusiasmo. Sembravano inseparabili, ma qualcosa, col tempo, ha iniziato a incrinarsi.

La crisi e la prima rottura

A circa un anno dalla scelta, iniziano a emergere i primi segnali di crisi. Dopo alcune incomprensioni, Brando e Raffaella decidono di lasciarsi. Una separazione che, inizialmente, sembrava solo temporanea. Infatti, dopo qualche mese di distanza, la coppia annuncia di essere tornata insieme, riaccendendo le speranze dei fan più romantici.

Purtroppo, il ritorno di fiamma si rivela breve: nonostante le buone intenzioni, l’equilibrio della coppia si spezza nuovamente. Questa volta, la separazione è definitiva.

Brando ha voltato pagina? Parla Deianira Marzano

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Brando Ephrikian potrebbe aver già voltato pagina accanto a una nuova ragazza. Alcune foto circolate online lo mostrano in compagnia di una giovane donna bionda, che molti utenti hanno subito definito la sua “nuova fidanzata”.

Tuttavia, il diretto interessato ha prontamente smentito queste voci, pubblicando un lungo sfogo sui social.

Lo sfogo di Brando: "Non voglio e non cerco una fidanzata"

Brando è stato molto chiaro nel respingere le illazioni: “Un ringraziamento speciale va a tutti i Cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale, cercando di accostarmi a presunte fidanzate che sinceramente in questo momento non voglio e non cerco, tramite foto tagliate male o addirittura risalenti a mesi e mesi fa”.

Ha poi aggiunto: “Noi ci mangiamo la nostra uva e vaff****lo a tutti i pezzi di me**a che vogliono infamare”.

Il commento di Raffaella Scuotto: "Ho messo al primo posto la mia felicità"

Nelle ultime ore è intervenuta anche Raffaella Scuotto, rompendo il silenzio sui motivi della rottura. Rispondendo ad alcune domande dei follower, ha dichiarato: “Non ho mai condiviso i nostri momenti no, per questo ho sempre capito la confusione di chi ci guarda al di fuori [...] Spesso, anche se ci impegniamo, le cose non vanno come devono, anzi ti spengono e man mano consumano.

Contro il parere di molte persone, sono fiera di me per aver messo al primo posto la mia felicità”.