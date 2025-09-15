Il primo appuntamento di Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras ha acceso i riflettori su un momento televisivo a dir poco esplosivo. Le protagoniste assolute della serata sono state le due opinioniste Marta Peñate e Oriana Marzoli, che si sono ritrovate faccia a faccia dopo molto tempo, dando vita a un durissimo scontro in diretta che ha costretto persino la conduttrice Sandra Barneda a intervenire.

La prima scintilla: Oriana contro Tony Spina

Durante la puntata, sono state svelate per la prima volta le percentuali cieche dei concorrenti a rischio eliminazione. A quel punto, Sandra Barneda ha chiesto a Oriana Marzoli chi secondo lei sarebbe dovuto uscire. La risposta non ha lasciato spazio a dubbi: “Vorrei che fosse Tony. Credo che sia arrivato troppo diretto e abbia accettato un ruolo che non gli apparteneva, infilandosi in controversie non pertinenti e cercando di rubare un po' di pubblicità”.

Non contenta, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha anche riportato alcune affermazioni passate di Tony Spina (suo ex fidanzato) che l’hanno ferita: “Ha detto che sono stata una fallita per aver fatto reality show dopo i 30 anni. Lui ne ha 38… se è coerente, dovrebbe andarsene anche lui”.

Marta difende Tony: “È l’uomo migliore che abbia mai incontrato”

A difendere Tony Spina è intervenuta prontamente Marta Peñate, la sua compagna, che ha risposto con fermezza alle accuse: “In Honduras è dura, ma lui è una brava persona. È l’uomo migliore che abbia mai incontrato. E lo dimostrerà a tutti”.

Ma la tensione è salita rapidamente. Oriana ha ribattuto, ricordando a Tony di avergli suggerito in conferenza stampa di essere “più controverso” per emergere nel reality. A quel punto, la conduttrice Sandra Barneda è dovuta intervenire: “Spero che alla fine di questa avventura si arrivi a un’intesa cordiale tra voi due”.

Parole che, però, sono cadute nel vuoto.

Secondo scontro e lacrime: Marta lascia lo studio

Il vero momento di rottura è arrivato durante la seconda discussione tra Marta Peñate e Oriana Marzoli, in un altro acceso confronto durante il gala serale. Le emozioni hanno avuto il sopravvento quando Tony Spina ha rivelato i suoi piani di matrimonio con Marta in Honduras.

Alla domanda di Sandra Barneda su un’ipotetica partecipazione al matrimonio, Oriana ha risposto con una risata sarcastica, lasciando intuire che non avrebbe partecipato. Ma Marta, con tono disteso, ha replicato che l’avrebbe comunque invitata. La reazione di Oriana è stata durissima: ha riportato un presunto post offensivo pubblicato da Marta dopo la morte del suo cane, e da lì la situazione è degenerata.

“Non lo dimenticherò”, ha detto Marta, prima di accusare Oriana di essere una bugiarda. A quel punto, rivolgendosi a Sandra Barneda, Peñate ha affermato: “Adoro questo programma, adoro te e tutti coloro che ci lavorano. Ma ti chiedo un favore: parlerò solo di Supervivientes. Mi dispiace tanto”.

Ma le provocazioni di Oriana sono continuate, culminando con l’accusa di vittimismo. Di fronte a ciò, Marta Peñate si è alzata e ha abbandonato lo studio.