Nonostante la nuova edizione di Uomini e Donne non abbia ancora preso ufficialmente il via – la prima puntata andrà infatti in onda lunedì 22 settembre su Canale 5 – le anticipazioni trapelate dalle prime registrazioni hanno già acceso i riflettori su dinamiche interessanti, soprattutto nel parterre del Trono Over.

Gemma Galgani e il nuovo interesse: Mario Lenti

Anche in questa stagione, Gemma Galgani si conferma una delle protagoniste indiscusse del programma. La dama torinese ha iniziato la sua avventura con un vero e proprio colpo di scena: ha subito dichiarato un forte interesse per Mario Lenti, un nuovo cavaliere approdato recentemente nel programma.

Il nome di Mario potrebbe suonare familiare agli spettatori più attenti: è infatti il padre di Claudia Lenti, ex dama del Trono Over. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha suscitato grande curiosità tra il pubblico.

I sentimenti di Gemma e la cautela di Mario

Durante le prime registrazioni, Gemma ha raccontato di provare già dei sentimenti sinceri nei confronti di Mario, confessando che l’uomo le ha “rubato il cuore”. Una dichiarazione importante che ha acceso l’interesse e lo stupore in studio.

Tuttavia, Mario Lenti, imprenditore edile originario della Puglia, ha deciso di adottare un approccio più prudente: ha infatti dichiarato di voler conoscere anche altre dame, tra cui Magda, prima di prendere una decisione definitiva.

Un passato solido e una famiglia unita

Il nuovo cavaliere ha colpito per il suo lato umano: è stato sposato per cinquant’anni con la madre di Claudia, venuta purtroppo a mancare di recente. La sua storia familiare ha emozionato il pubblico: Mario è descritto come un uomo molto legato ai valori tradizionali, alla famiglia e alla semplicità.

In rete sono già emerse le prime foto inedite del cavaliere, pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, che lo ritraggono proprio insieme alla figlia Claudia in momenti intimi e familiari.

Tensioni e prime dinamiche nel parterre Over

La frequentazione parallela di Mario con Gemma e Magda ha già creato i primi attriti in studio. In particolare, durante la registrazione dell’11 settembre, si è scoperto che il cavaliere ha pranzato con Gemma e cenato con Magda lo stesso giorno. Questo ha generato un confronto acceso tra le due dame.

Come sempre, Tina Cipollari non ha perso occasione per lanciare alcune frecciatine ironiche a Gemma, alimentando la tensione e, inevitabilmente, anche l’intrattenimento.

Cosa aspettarsi nelle prossime registrazioni

Il triangolo tra Gemma, Mario e Magda è destinato ad animare le prime settimane del programma. Il pubblico si chiede: Mario seguirà il cuore verso Gemma o sarà attratto da nuove conoscenze?

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà questa conoscenza, che promette già di essere uno dei filoni centrali della stagione.