Nelle ultime ore il nome di Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato sotto i riflettori, ma non per motivi sentimentali dichiarati da lui. Dopo la fine della relazione con Raffaella Scuotto, Brando è stato paparazzato in compagnia di una ragazza bionda, dando il via a una raffica di speculazioni sul web.

Una nuova fiamma? Scoppia il gossip

Alcune foto circolate online hanno fatto ipotizzare che Brando abbia già voltato pagina. La ragazza bionda al suo fianco è stata subito definita da alcuni utenti la sua "nuova fidanzata", ma Ephrikian ha smentito duramente queste voci, pubblicando un lungo sfogo sui social.

Lo sfogo di Brando: "Non voglio e non cerco una fidanzata"

Brando non ha usato mezzi termini per rispondere a chi, secondo lui, strumentalizza immagini o costruisce storie sentimentali inesistenti. Ha prima condiviso una frase significativa: “Nessuno conosce la tua storia meglio di te. Non vivere per piacere a tutti, vivi per essere fedele a chi sai di essere”.

Poi ha rincarato la dose, scrivendo: "Un ringraziamento speciale va a tutti i Cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale, cercando di accostarmi a presunte fidanzate che sinceramente in questo momento non voglio e non cerco, tramite foto tagliate male o addirittura risalenti a mesi e mesi fa.

Ma noi a queste tipo di critiche infamatorie siamo abituati. Raga, voi non dovete credere a tutto quello che leggete nei social perché spesso e volentieri sono ca*ate infamatorie. Noi ci mangiamo la nostra uva e vaff****lo a tutti i pezzi di me**a che vogliono infamare!".