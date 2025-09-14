Una delle coppie più amate delle ultime edizioni di Uomini e Donne è stata senza dubbio quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Dopo mesi di conoscenza all’interno del programma, Brando scelse di uscire dal dating show insieme a Raffaella, dando il via a una relazione che sembrava destinata a durare.

Nei mesi successivi alla scelta, la coppia appariva affiatata e felice: tra vacanze condivise, momenti quotidiani sui social e siparietti divertenti, i due erano seguitissimi dai fan, che li hanno sempre sostenuti con grande entusiasmo.

La crisi e la prima rottura

Tuttavia, a distanza di circa un anno dalla scelta, iniziarono a emergere i primi segnali di crisi. Dopo alcune incomprensioni, Brando e Raffaella decisero di lasciarsi. Una separazione che, inizialmente, sembrava non essere definitiva. Infatti, dopo qualche mese di distanza, i due annunciarono di essere tornati insieme, riaccendendo la speranza nei fan.

Ma il ritorno di fiamma si rivelò breve: nonostante le buone intenzioni, l’equilibrio della coppia si ruppe nuovamente. Questa volta, la separazione pare essere più definitiva.

Brando ha voltato pagina? Parla Deianira Marzano

Oggi, a quanto pare, entrambi sembrano aver voltato pagina. E secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Brando Ephrikian potrebbe aver ritrovato l’amore accanto a un’altra ragazza.

In una storia Instagram, Deianira ha pubblicato una foto che ritrae Brando in compagnia di una ragazza bionda all’interno di un locale. L’immagine ha subito acceso la curiosità del web: potrebbe essere questa la nuova fiamma dell’ex tronista?

Nella foto non ci sono gesti particolarmente intimi tra i due, ma la vicinanza e il contesto lasciano spazio all’immaginazione. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nuovo amore o semplice amicizia?

Per scoprire se questa misteriosa ragazza ha davvero conquistato il cuore di Brando Ephrikian, non ci resta che attendere nuovi indizi o dichiarazioni attraverso i social.

Nel frattempo, i fan della coppia Brando e Raffaella non smettono di commentare e sperare, anche se il capitolo sembra ormai chiuso.