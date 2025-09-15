Simona Ventura è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 alla guida della nuova edizione del Grande Fratello, al via lunedì 29 settembre. In attesa del debutto, la conduttrice ha celebrato sui social un traguardo importante per il celebre reality show: ieri, infatti, il Grande Fratello ha compiuto 25 anni.

Il post social per i 25 anni del GF

Sui suoi profili social, Simona Ventura ha condiviso un messaggio per omaggiare il reality più longevo della televisione italiana, ricordando l'importanza di questo format nella storia della tv e manifestando entusiasmo per l'imminente inizio della nuova stagione. Il post ha raccolto migliaia di interazioni e sta già facendo il giro del web.

Il ritorno in tv

Dopo l’esperienza come opinionista nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Simona Ventura è stata coinvolta in un provino per un altro storico format di casa Mediaset, La Fattoria. Tuttavia, il destino aveva in serbo qualcosa di diverso per lei. Ecco le sue parole in una recente intervista: “È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria… e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa”.

Un debutto attesissimo

Il ritorno di Simona Ventura alla conduzione di un grande show in prima serata rappresenta una delle novità più attese della prossima stagione televisiva. Con la sua energia e la lunga esperienza nel mondo dei reality, la conduttrice promette un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena.