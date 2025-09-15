Dopo mesi di silenzio e tensioni, pare essere finalmente tornato il sereno tra Cecilia e Belén Rodriguez. Le due sorelle, protagoniste spesso insieme sui social e in TV, avevano smesso completamente di comunicare a partire dallo scorso marzo, a causa di un litigio profondo e mai spiegato pubblicamente nei dettagli.

A riaccendere il dialogo tra le due è stato un messaggio di Belén, supportato da un intervento decisivo della famiglia Rodriguez: papà Gustavo, mamma Veronica e il fratello Jeremias hanno infatti svolto un ruolo centrale nella riconciliazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, il riavvicinamento è avvenuto solo a fine agosto, dopo ben cinque mesi di silenzio.

La conferma su Instagram e l'intervista a Verissimo

La conferma ufficiale della ritrovata armonia è arrivata sabato scorso, quando Belén, tramite una storia su Instagram, ha raccontato ai suoi follower: “Ora vado dal parrucchiere, dopo andrò a farmi la manicure e alla fine andrò a cena con i miei fratelli”.

Una cena che ha visto riuniti Belén, Cecilia e Jeremias, ma con una mancanza importante: quella di Ignazio Moser, compagno di Cecilia.

Il giorno dopo, Cecilia Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha confermato l’esistenza del litigio, pur cercando di minimizzare i toni: “Esteticamente siamo molto simili, ma a livello di carattere no e quindi capita che litighiamo”.

Cecilia ha però sottolineato come, oggi, la sorella maggiore le sia vicina durante la sua gravidanza, un momento molto delicato e importante per lei.

La reazione social di Belén

Le parole di Cecilia sono state accolte con favore da Belén, che ha reagito pubblicamente mettendo like ai post pubblicati sul profilo ufficiale di Verissimo e ricondividendone uno nelle sue storie. Un gesto semplice ma significativo, che conferma la volontà di lasciarsi alle spalle i rancori.

L’assenza di Ignazio Moser e il retroscena del litigio

Nonostante il clima ritrovato tra le due sorelle, la presenza di Ignazio Moser continua a rappresentare un nodo irrisolto. Secondo quanto rivelato da Parpiglia nella sua newsletter, Moser sarebbe stato proprio al centro del litigio tra Cecilia e Belén: “Chi mancava? Forse Moser, che ha scelto di trascorrere il pomeriggio allenandosi a Varese per una gara imminente. Ma la sera? Tutto per ora tace e non si hanno notizie di una sua presenza certa”.

Il giornalista sottolinea come la sua assenza non sia casuale: “La presunta assenza di Moser fa molto rumore, perché lui è il focus, il centro, il problema principale di questo litigio che porta responsabilità condivise. E ci fermiamo qui. Ed è giusto che la sua non presenza, in questo momento, fosse atto dovuto”.