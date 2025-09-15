Ieri pomeriggio, Cecilia Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato con emozione la sua gravidanza ormai quasi al termine, il rapporto con Ignazio Moser e ha affrontato, seppur con diplomazia, le voci di crisi con la sorella Belén Rodriguez.

Gravidanza desiderata da anni

Cecilia ha annunciato che la sua bambina nascerà a metà ottobre, svelando anche il nome scelto: Clara Isabel. Tuttavia, come ha raccontato con il sorriso, Ignazio preferisce chiamarla semplicemente Isabel.

“Sono rimasta incinta grazie alla scienza, perché dopo cinque anni non riuscivo a farlo in modo naturale. Per fortuna è successo subito! L’ho desiderata tanto. Ho paura per il parto, ma voglio vivere questa esperienza fino in fondo. Mi sento felice e piena, in tutti i sensi”.

La showgirl argentina ha condiviso anche un aspetto personale molto delicato: la difficoltà nel concepire naturalmente e la scelta della fecondazione assistita, che ha però avuto successo al primo tentativo.

L’amore per Ignazio Moser

Il legame con Ignazio Moser, conosciuto durante il Grande Fratello VIP, sembra più solido che mai. “Ignazio è stato il primo uomo che ho deciso di conquistare, e avevo il terrore di non piacergli”.

Ora, insieme si preparano a diventare genitori. Un momento atteso, desiderato e, come ha detto Cecilia, arrivato proprio nel momento giusto.

La verità sul rapporto con Belén Rodriguez

Negli ultimi mesi, i gossip hanno parlato di un presunto allontanamento tra le due sorelle, alimentati anche da indiscrezioni di giornalisti come Gabriele Parpiglia, che ha parlato apertamente di una lite furiosa, quasi da "rottura famigliare", in cui sarebbe coinvolto anche Ignazio Moser.

Ma Cecilia ha ridimensionato tutto: “Belén mi è stata sempre vicina in questo percorso. In questi mesi si è detto di tutto, ma non è successo niente di grave. Siamo sorelle, e anche se ci assomigliamo molto fisicamente, siamo molto diverse di carattere. Ogni tanto litighiamo, è normale. Ma siamo una famiglia unita, anche se ognuno ha la sua”.

Ha poi aggiunto che è normale fare vacanze separate, smentendo chi aveva visto in questo un segnale di rottura definitiva.

Ma i rumors continuano…

Nonostante il tentativo di Cecilia di abbassare i toni, la versione raccontata da Gabriele Parpiglia è ben diversa: secondo lui, Belén sarebbe stata addirittura "messa alla porta" e Ignazio sarebbe la vera causa delle tensioni. Una versione mai confermata dai diretti interessati, ma che continua a circolare con insistenza.