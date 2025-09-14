La fine della relazione tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales continua a far discutere. Le dinamiche che hanno portato alla rottura tra i due sono tuttora avvolte nel mistero, con versioni contrastanti fornite dalle rispettive parti legali.

Le due versioni della separazione

Secondo l’avvocato di Raoul Bova, la coppia sarebbe separata di fatto da molto tempo, e i due ex compagni si alternerebbero nella cura delle due figlie. In quest’ottica, gli audio che l’attore avrebbe inviato a Martina Ceretti sarebbero del tutto legittimi, trattandosi di un uomo ormai libero da vincoli sentimentali.

Di tutt’altro avviso l’avvocato di Rocio, secondo cui la sua assistita avrebbe scoperto di essere "separata da tempo" proprio leggendo il comunicato diffuso dall’altra parte. Fino a quel momento, infatti, Raoul e Rocio convivevano ancora sotto lo stesso tetto, pur non essendo formalmente sposati, vivendo come una vera e propria coppia.

In sostanza:

Per l’avvocato di Raoul , la separazione è avvenuta molto prima dell’arrivo di Martina Ceretti .

, la separazione è avvenuta molto prima dell’arrivo di . Per l’avvocato di Rocio, la relazione è finita solo dopo la diffusione degli audio compromettenti da parte di Fabrizio Corona.

Le parole di Raoul Bova a Verissimo

Durante un’intervista a Verissimo, l’attore ha voluto chiarire pubblicamente la sua posizione: “La nostra situazione la sappiamo io e Rocio”, ha dichiarato Raoul Bova. “Ci sono momenti in cui si fanno delle scelte e non si sente il bisogno di comunicarle pubblicamente. Non è detto che, solo perché sei un personaggio pubblico, tu debba dare il bollettino dei tuoi sentimenti”.

Bova ha sottolineato l’importanza della privacy, criticando la superficialità di alcune narrazioni mediatiche: “La cosa più grave è che le persone non si rendono conto che io ho quattro figli, che leggono online cose non vere sul proprio padre. Alcuni giornalisti hanno agito senza verificare la fonte, che proveniva da un fatto illegale per cui ho sporto denuncia per estorsione. Avrei preferito un’etica più rispettosa”.

Infine, ha ribadito di non provare alcun rancore verso Rocio, parlando di una separazione avvenuta in armonia: “Le cose si fanno anche in accordo e armonia. Forse qualcuno voleva il conflitto? Io, invece, chiedevo solo riservatezza”.