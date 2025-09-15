Dopo l’intervista rilasciata da Raoul Bova a Verissimo, andata in onda nella puntata di ieri (clicca QUI per leggerla), oggi arriva la risposta – seppur velata – della sua ex compagna, Rocío Muñoz Morales.

L’attrice spagnola, infatti, ha commentato la situazione durante la conferenza stampa di presentazione di Freeze, il nuovo comedy show che la vedrà protagonista accanto a Nicola Savino, in onda su Rai 2 a partire da domani, 16 settembre.

Il commento di Rocío Muñoz Morales

Durante l’incontro con i giornalisti, Laura Rio de Il Giornale ha chiesto a Rocío Muñoz Morales come stesse vivendo questo periodo personale così delicato, e se volesse replicare alle parole di Raoul Bova, che ha parlato della fine della loro relazione nello studio di Silvia Toffanin.

Ecco la risposta dell’attrice, riportata da un video pubblicato sui social da Bingy News: “No, certo, non ho problemi. Nel senso che per me la televisione, l’intrattenimento, il mio lavoro è vitamina, così come le mie due meravigliose figlie. Quindi, io credo che… Confesso che in questo momento per me questo progetto, la Rai, è un grandissimo regalo che riempie il mio cuore e che mi fa sorridere. Ma non in superficie. Fare questo programma a me sta facendo del bene.

Ma non solo per stare lavorando, ma anche per il modo in cui lo sto facendo e per un progetto come questo. Io ho preso una scelta molto ponderata, che è quella del silenzio, perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho, che sono Luna e Alma”.

Un momento difficile, ma anche pieno di novità

Rocío Muñoz Morales ha poi aggiunto: “Quindi voglio continuare a intraprendere questa strada che mi appartiene, che ho nel cuore, e che mi fa stare bene. Credo che sicuramente, nella mia vita, è un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”.