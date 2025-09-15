Fra due settimane partirà la diciannovesima edizione del Grande Fratello, con Simona Ventura per la prima volta al timone del reality più longevo della televisione italiana. Ma, a pochi giorni dal debutto, resta ancora un grande punto interrogativo – o meglio, ora una conferma – sul fronte opinionisti.

Opinionista singolo o terzetto? I retroscena

In un primo momento, si parlava di una poltrona singola per l’opinionista. Le voci di corridoio avevano fatto trapelare un braccio di ferro tra Mediaset e Simona Ventura: l’azienda sembrava voler puntare tutto su Cristina Plevani, prima storica vincitrice del GF e fresca trionfatrice a L’Isola dei Famosi. Dall'altra parte, Super Simo spingeva per Tommaso Zorzi, amatissimo ex gieffino e vincitore di una delle edizioni vip targate Alfonso Signorini.

Poi è arrivato L’Espresso, che ha stravolto tutto ipotizzando addirittura l’arrivo di Mara Venier, in rottura con la Rai dopo i dissapori sulla gestione corale di Domenica In.

Il valzer dei nomi secondo Pugnaloni

A fare ulteriore chiarezza (o confusione) ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato una lunga lista di nomi "attenzionati" per il ruolo. Eccoli, tutti presentati in coppia:

Cristina Plevani e Jessica Morlacchi (prima e ultima vincitrice),

e (prima e ultima vincitrice), Caterina Collovati e Patrizia Groppelli (le polemiche),

e (le polemiche), Max Giusti e Elena Guarnieri (gli outsider),

e (gli outsider), Attilio Romita e Vladimir Luxuria ,

e , Infine Veronica Gentili, ipotizzata in solitaria per replicare – a ruoli invertiti – il duo visto a L’Isola dei Famosi.

Davide Maggio: “Tre opinionisti, tutte ex gieffine”

A gettare benzina sul fuoco è stato anche Davide Maggio, che ha rilasciato una dichiarazione sorprendente: “L’idea, al momento, è quella di selezionare tre opinionisti fissi, tutti ex concorrenti, anzi, ex vincitrici”. Secondo Maggio, le prescelte sarebbero:

Cristina Plevani

Floriana Secondi

Serena Garitta

Una scelta che sarebbe stata confermata anche da Amedeo Venza, che su Instagram ha rilanciato i tre nomi come definitivi.

Il colpo di scena finale: niente opinionisti

Ma a spazzare via tutte le indiscrezioni è arrivato il colpo di scena firmato Gabriele Parpiglia. Nella sua newsletter ha dichiarato: “Simona Ventura ha deciso il nome dell’opinione al GF, e sarà: NESSUNO. Proprio così. Davide Maggio ha anticipato la presenza di tre ex gieffini e noi certifichiamo che in studio ci sarà solo Simona a guidare il timone del programma senza nessuna spalla. Fake tutti gli altri nomi messi in giro. Questa la scelta fin dall’inizio”.