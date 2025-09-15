A cura di Annalisa Accardo

Fra due settimane partirà la diciannovesima edizione del Grande Fratello, con Simona Ventura per la prima volta al timone del reality più longevo della televisione italiana. Ma, a pochi giorni dal debutto, resta ancora un grande punto interrogativo – o meglio, ora una conferma – sul fronte opinionisti.

Opinionista singolo o terzetto? I retroscena

In un primo momento, si parlava di una poltrona singola per l’opinionista. Le voci di corridoio avevano fatto trapelare un braccio di ferro tra Mediaset e Simona Ventura: l’azienda sembrava voler puntare tutto su Cristina Plevani, prima storica vincitrice del GF e fresca trionfatrice a L’Isola dei Famosi. Dall'altra parte, Super Simo spingeva per Tommaso Zorzi, amatissimo ex gieffino e vincitore di una delle edizioni vip targate Alfonso Signorini.

Poi è arrivato L’Espresso, che ha stravolto tutto ipotizzando addirittura l’arrivo di Mara Venier, in rottura con la Rai dopo i dissapori sulla gestione corale di Domenica In.

Il valzer dei nomi secondo Pugnaloni

A fare ulteriore chiarezza (o confusione) ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato una lunga lista di nomi "attenzionati" per il ruolo. Eccoli, tutti presentati in coppia:

  • Cristina Plevani e Jessica Morlacchi (prima e ultima vincitrice),
  • Caterina Collovati e Patrizia Groppelli (le polemiche),
  • Max Giusti e Elena Guarnieri (gli outsider),
  • Attilio Romita e Vladimir Luxuria,
  • Infine Veronica Gentili, ipotizzata in solitaria per replicare – a ruoli invertiti – il duo visto a L’Isola dei Famosi.

Davide Maggio: “Tre opinionisti, tutte ex gieffine”

A gettare benzina sul fuoco è stato anche Davide Maggio, che ha rilasciato una dichiarazione sorprendente: “L’idea, al momento, è quella di selezionare tre opinionisti fissi, tutti ex concorrenti, anzi, ex vincitrici”. Secondo Maggio, le prescelte sarebbero:

  • Cristina Plevani
  • Floriana Secondi
  • Serena Garitta

Una scelta che sarebbe stata confermata anche da Amedeo Venza, che su Instagram ha rilanciato i tre nomi come definitivi.

Il colpo di scena finale: niente opinionisti

Ma a spazzare via tutte le indiscrezioni è arrivato il colpo di scena firmato Gabriele Parpiglia. Nella sua newsletter ha dichiarato: “Simona Ventura ha deciso il nome dell’opinione al GF, e sarà: NESSUNO. Proprio così. Davide Maggio ha anticipato la presenza di tre ex gieffini e noi certifichiamo che in studio ci sarà solo Simona a guidare il timone del programma senza nessuna spalla. Fake tutti gli altri nomi messi in giro. Questa la scelta fin dall’inizio”.

 