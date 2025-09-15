Dopo settimane di indiscrezioni e gossip, finalmente la Rai ha svelato i nomi dei conduttori che affiancheranno Mara Venier nella nuova edizione di Domenica In, in partenza domenica 21 settembre su Rai 1.

La situazione iniziale: il forfait di Gabriele Corsi

Nel corso della presentazione dei palinsesti era stato annunciato che a fianco di Mara Venier ci sarebbe stato Gabriele Corsi, nome molto apprezzato nel mondo della televisione. Tuttavia, a poche settimane dall’inizio della stagione, Corsi ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il programma prima ancora della sua partenza ufficiale.

Questa decisione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori, con molte ipotesi sul futuro della trasmissione. Nel frattempo, è circolata l’idea di una conduzione corale, con più volti noti a dividere la scena con la storica conduttrice.

I nuovi protagonisti di Domenica In

La Rai ha ora confermato che saranno ben tre i volti che affiancheranno Mara Venier durante tutta la stagione:

Tommaso Cerno , che porterà la sua esperienza nel campo dell’attualità e dell’approfondimento, arricchendo la trasmissione con contenuti informativi e dibattiti.

, che porterà la sua esperienza nel campo dell’attualità e dell’approfondimento, arricchendo la trasmissione con contenuti informativi e dibattiti. Teo Mammucari , che aggiungerà una nota di leggerezza e divertimento, conducendo anche il ritorno del gioco “Cruciverbone”, amatissimo dal pubblico.

, che aggiungerà una nota di leggerezza e divertimento, conducendo anche il ritorno del gioco “Cruciverbone”, amatissimo dal pubblico. Enzo Miccio, che si occuperà di una rubrica dedicata ai sentimenti, all’amore e allo stile, elementi sempre graditi nel salotto domenicale.

Possibili aggiunte e novità

Secondo alcune fonti, potrebbe aggiungersi anche Vincenzo De Lucia, attore e imitatore, che porterebbe momenti di ironia e intrattenimento nella trasmissione. La sua presenza non è stata ancora ufficializzata, ma sembra essere molto probabile.

Quando e dove seguire la nuova edizione

La prima puntata di Domenica In andrà in onda domenica 21 settembre su Rai 1, a partire dalle ore 14:00. Un appuntamento imperdibile per chi ama la tradizione e l’intrattenimento della domenica pomeriggio.

Non resta che attendere l’inizio della stagione per scoprire quali grandi ospiti animeranno lo studio e quali sorprese riserverà questa edizione ricca di novità.